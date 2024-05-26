Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні майже щомісяця змінюються тарифи на комунальні послуги. Зазвичай ціни лише зростають, однак інколи трапляються і винятки.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на світло, воду та газ в Україні з 1 червня.

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На скільки зростуть тарифи на електроенергію у червні

У Міністерстві енергетики України прогнозують, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону в червні доведеться підвищити тарифи на електроенергію.

"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", — сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Водночас народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що в Кабміні планують підняти тарифи на електроенергію до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Проте Нагорняк наголошує, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а на розвиток власної генерації.

"Кошти, отримані від підвищення тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива", — пояснив він.

Наразі за електроенергію українці платять 2,64 грн/кВт. Таку ціну встановили з 1 червня 2023 року.

Що буде з тарифом на воду у червні

Навесні 2024 року в деяких невеликих містах України зросла вартість послуг водопостачання. Місцева влада цих міст має право самостійно встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, що призвело до підвищення цін до 40% в окремих випадках.

Водночас для великих міст НКРЕКП заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення в найближчі місяці, включаючи червень. Нагадаємо, що у квітні планувалося підвищення тарифів для постачальників холодної води в Києві та інших містах України, але це рішення було відкладене.

Чи зросте ціна на газ у червні

У червні 2024 року ціна на газ для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники встановили ціни в межах від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року "Нафтогаз України" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" на рік, дотримуючись мораторію на підвищення цін. Тому клієнти компанії платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр (з ПДВ) з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні невдовзі підвищиться вартість електричної енергії. Нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.

Ми також писали, що тарифи на комуналку в Україні квітня 2023 року до квітня 2024 року збільшилися на 12,9%. Проте ціни на деякі послуги за цей період не підвищували.