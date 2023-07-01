Шмыгаль резко отреагировал на решение НКРЭКУ повысить тарифы на воду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод не согласовано с Кабмином. По его словам, состоятся консультации по его пересмотру.

Об этом Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

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"Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод", — рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что такие решения не приемлемы и не согласованы с Кабмином. По словам Шмыгаля, все должны действовать единой командой во время войны.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем, кто в них нуждается. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. Тогда как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой Правительства", — подчеркнул премьер.

Сегодня, 1 июля, Шмыгаль дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ по пересмотру решений по повышению тарифов.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в Украине повышение цен в 2023 году из-за обстрелов неизбежно не только на электроэнергию, но и на холодную воду и водоотвод. Этот тариф не пересматривался около 1,5 лет.

Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе — это грозит сокращением производства в промышленности.