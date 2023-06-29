Штраф до 1,4 тыс. грн и потеря прав — какое правило часто нарушают водители

Патрульный полицейский на дороге. Фото: google.com

В Украине водители за рулем могут разговаривать по телефону во время движения. В то время как законодательство запрещает такие действия и предусматривает наказание в виде штрафов и даже лишение прав.

Об этом напоминают юристы портала "Дорожный адвокат".

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Какие предусмотрены штрафы

Согласно пункту 2.9.д ПДД, водители не имеют права использовать мобильные телефоны во время движения автомобиля, а именно — держа их в руках.

Патрульная полиция может на законных основаниях остановить и привлечь к ответственности водителя, если заметит, что тот разговаривает по телефону в авто.

Согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если это был обычный разговор по телефону и не имел никаких негативных последствий для других участников дорожного движения, то штраф составляет 510 гривен. Полицейский может выписать штраф на месте остановки.

В случае, если разговор спровоцировал других участников дорожного движения менять скорость, направление движения или предпринимать другие меры безопасности, то штраф возрастет до 1,44 тысячи гривен. Также за это могут лишить права управления сроком от шести месяцев до одного года, согласно части 5 статьи 122 КУоАП. Полицейский должен составить протокол и передать в суд.

Полиция имеет право временно забрать водительское удостоверение до решения дела в судебном порядке. В этот период водителю выдадут временный талон на право вождения.

В то же время наличие факта нарушения не освобождает правоохранителя от обязанности провести рассмотрение дела в соответствии с требованиями закона или составить протокол по установленной процедуре. В случае нарушения этих требований наложенный штраф будет считаться незаконным, добавляют юристы.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.