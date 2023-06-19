Штраф до 2,7 тис. грн — за яку необачність можуть покарати водіїв

Припарковані транспортні засоби. Фото: google.com

В Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Про те, які загрожують штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, повідомляють Новини.LIVE.

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Згідно з правилами дорожнього руху, за зупинку чи стоянку транспортного засобу (ТЗ) на місцях, передбачених для зупинки чи стоянки авто, якими керують особи з інвалідністю чи водії, які займаються перевезенням осіб з інвалідністю, передбачений адміністративний штраф.

Розмір штрафних санкцій:

паркування на місцях для людей з інвалідністю — від близько 1 тис. до 1,7 тис. грн;

повторне порушення — понад 2 тис. — 2,55 тис. грн;

створення перешкоди особі з інвалідністю чи особам, які їх перевозять, під час стоянки чи зупинки авто — близько 1 тис. — 1,7 тис. грн;

протиправне використання позначки "Водій з інвалідністю" — від близько 1 тис. до 2,7 тис. грн.

Де не можна паркуватись

Для водіїв встановлені чіткі заборони на стоянку транспортних засобів:

заборонені місця (де стоять знаки);

зупинки автобусів чи маршрутних таксі;

шляхи проходження трамваїв;

залізничні колії;

клумби, газони, місця озеленення;

ліворуч на шляхах, де посередині міститься розділова смуга;

у вузьких місцях, де для руху авто залишається менше, ніж три метри;

ставати у другий ряд біля авто, припаркованих раніше;

естакади, мости, різні шляхопроводи та під ними;

дороги за містом, де обмежена оглядовість, у темний час доби, зокрема, на узбіччі;

у тунелях та на в’їздах чи виїздах до них.

Нагадаємо, в Україні для водіїв підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.