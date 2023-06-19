Штраф до 2,7 тис. грн: за яку необачність можуть покарати водіїв
В Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.
Про те, які загрожують штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, повідомляють Новини.LIVE.
Як карають водіїв у 2023 році
Згідно з правилами дорожнього руху, за зупинку чи стоянку транспортного засобу (ТЗ) на місцях, передбачених для зупинки чи стоянки авто, якими керують особи з інвалідністю чи водії, які займаються перевезенням осіб з інвалідністю, передбачений адміністративний штраф.
Розмір штрафних санкцій:
- паркування на місцях для людей з інвалідністю — від близько 1 тис. до 1,7 тис. грн;
- повторне порушення — понад 2 тис. — 2,55 тис. грн;
- створення перешкоди особі з інвалідністю чи особам, які їх перевозять, під час стоянки чи зупинки авто — близько 1 тис. — 1,7 тис. грн;
- протиправне використання позначки "Водій з інвалідністю" — від близько 1 тис. до 2,7 тис. грн.
Де не можна паркуватись
Для водіїв встановлені чіткі заборони на стоянку транспортних засобів:
- заборонені місця (де стоять знаки);
- зупинки автобусів чи маршрутних таксі;
- шляхи проходження трамваїв;
- залізничні колії;
- клумби, газони, місця озеленення;
- ліворуч на шляхах, де посередині міститься розділова смуга;
- у вузьких місцях, де для руху авто залишається менше, ніж три метри;
- ставати у другий ряд біля авто, припаркованих раніше;
- естакади, мости, різні шляхопроводи та під ними;
- дороги за містом, де обмежена оглядовість, у темний час доби, зокрема, на узбіччі;
- у тунелях та на в’їздах чи виїздах до них.
Нагадаємо, в Україні для водіїв підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому.
Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.