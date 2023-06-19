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Штраф до 2,7 тис. грн: за яку необачність можуть покарати водіїв

19 червня 2023 11:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штраф до 2,7 тис. грн — за яку необачність можуть покарати водіїв
Припарковані транспортні засоби. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Про те, які загрожують штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, повідомляють Новини.LIVE.

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Згідно з правилами дорожнього руху, за зупинку чи стоянку транспортного засобу (ТЗ) на місцях, передбачених для зупинки чи стоянки авто, якими керують особи з інвалідністю чи водії, які займаються перевезенням осіб з інвалідністю, передбачений адміністративний штраф.

Розмір штрафних санкцій:

  • паркування на місцях для людей з інвалідністю — від близько 1 тис. до 1,7 тис. грн;
  • повторне порушення — понад 2 тис. — 2,55 тис. грн;
  • створення перешкоди особі з інвалідністю чи особам, які їх перевозять, під час стоянки чи зупинки авто — близько 1 тис. — 1,7 тис. грн;
  • протиправне використання позначки "Водій з інвалідністю" — від близько 1 тис. до 2,7 тис. грн.

Де не можна паркуватись

Для водіїв встановлені чіткі заборони на стоянку транспортних засобів:

  • заборонені місця (де стоять знаки);
  • зупинки автобусів чи маршрутних таксі;
  • шляхи проходження трамваїв;
  • залізничні колії;
  • клумби, газони, місця озеленення;
  • ліворуч на шляхах, де посередині міститься розділова смуга;
  • у вузьких місцях, де для руху авто залишається менше, ніж три метри;
  • ставати у другий ряд біля авто, припаркованих раніше;
  • естакади, мости, різні шляхопроводи та під ними;
  • дороги за містом, де обмежена оглядовість, у темний час доби, зокрема, на узбіччі;
  • у тунелях та на в’їздах чи виїздах до них.

Нагадаємо, в Україні для водіїв підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

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