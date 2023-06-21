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Штрафи для водіїв у Польщі суттєво зростуть: які суми платитимуть з 1 липня

21 червня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи для водіїв у Польщі суттєво зростуть — які суми будуть з 1 липня
Працівник патрульної поліції: Фото: Policja
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі на водіїв чекають нові штрафи, які запрацюють з 1 липня поточного року. Для декого покарання може сягнути 7 тис. злотих (близько 61,6 тис. грн).

Про це інформує видання Naszemiasto.pl.

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Чому і як зміняться розміри штрафів

Як зазначається, причина підвищення штрафів криється у зростанні рівня  мінімальної заробітної плати у Польщі. Очікується, що сума підвищиться з 3,01 тис. злотих до 3,49 тис. злотих брутто (30,71 тис. грн), а розмір погодинної ставки збільшиться до 22,8 злотих (200,6 грн).

Під час визначення нових розмірів штрафів за відсутність страхування цивільної відповідальності враховуватимуть оновлену мінімальну заробітну плату.

За відсутність страхового полісу водіїв легкових авто можуть покарати до 7 тис. злотих. Кінцева сума залежатиме від загального числа днів, коли не було полісу.

Як передбачають правила страхування, розмір штрафу за відсутність страхування за період в 1-3 дні має становити 40% мінімальної заробітної плати. У разі перерви у понад 14 днів — 200% від "мінімалки". Відтак, розміри штрафів наступні:

  • 1369 злотих (12 тис. грн) — від 1 до 3 днів;
  • 3490 злотих (30,71 тис. грн) — від 4 до 14 днів;
  • 6980 злотих (61,42 тис. грн) — більш ніж 14 днів.

Відповідно до польських правил, поліс страхування цивільної відповідальності поширюється на весь зареєстрований легковий транспорт. Виняток становить тільки для тимчасово вилучених з руху авто у зв'язку з ремонтом.

Мінімальна зарплата має зрости також 2024 року. У польському уряді планують, що її рівень не буде нижчим за 4,24 тис. злотих (37,31 тис. грн). З огляду на це, у наступному році штрафи виглядатимуть так:

  • 1,7 тис. злотих (14,96 тис. грн) — від 1 до 3 днів;
  • 4,24 тис. злотих (37,31 тис. грн) — від 4 до 14 днів;
  • 8,48 тис. злотих. (74,62 тис. грн) — понад 14 днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

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