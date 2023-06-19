Штраф до 2,7 тыс. грн — за какую неосмотрительность могут наказать водителей

Припаркованные транспортные средства. Фото: google.com

В Украине водители по неосмотрительности могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

О том, какие грозят штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью, сообщают Новини.LIVE.

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Согласно правилам дорожного движения, за остановку или стоянку транспортного средства (ТС) на местах, предусмотренных для остановки или стоянки авто, которыми управляют лица с инвалидностью или водители, занимающиеся перевозкой лиц с инвалидностью, предусмотрен административный штраф.

Размер штрафных санкций:

парковка на местах для людей с инвалидностью — от около 1 тыс. до 1,7 тыс. грн;

повторное нарушение — более 2 тыс. – 2,55 тыс. грн;

создание препятствия лицу с инвалидностью или перевозящим их при стоянке или остановке авто — около 1 тыс. – 1,7 тыс. грн;

противоправное использование отметки "Водитель с инвалидностью" — от около 1 тыс. до 2,7 тыс. грн.

Где нельзя парковаться

Для водителей установлены четкие запреты на стоянку транспортных средств:

запрещенные места (где стоят знаки);

остановки автобусов или маршрутных такси;

пути следования трамваев;

железнодорожные пути;

клумбы, газоны, места озеленения;

слева на путях, где посередине находится разделительная полоса;

в узких местах, где для движения авто остается менее трех метров;

становиться во второй ряд возле авто, припаркованных ранее;

эстакады, мосты, разные путепроводы и под ними;

дороги за городом, где ограничена обзорность, в темное время суток, в частности на обочинах;

в туннелях и на въездах или выездах в них.

Напомним, в Украине для водителей подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей. Перерегистрация транспортных средств будет происходить по-новому.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.