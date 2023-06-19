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Штраф до 2,7 тыс. грн: за какую неосмотрительность могут наказать водителей

19 июня 2023 11:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штраф до 2,7 тыс. грн — за какую неосмотрительность могут наказать водителей
Припаркованные транспортные средства. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине водители по неосмотрительности могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

О том, какие грозят штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью, сообщают Новини.LIVE.

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Согласно правилам дорожного движения, за остановку или стоянку транспортного средства (ТС) на местах, предусмотренных для остановки или стоянки авто, которыми управляют лица с инвалидностью или водители, занимающиеся перевозкой лиц с инвалидностью, предусмотрен административный штраф.

Размер штрафных санкций:

  • парковка на местах для людей с инвалидностью — от около 1 тыс. до 1,7 тыс. грн;
  • повторное нарушение — более 2 тыс. – 2,55 тыс. грн;
  • создание препятствия лицу с инвалидностью или перевозящим их при стоянке или остановке авто — около 1 тыс. – 1,7 тыс. грн;
  • противоправное использование отметки "Водитель с инвалидностью" — от около 1 тыс. до 2,7 тыс. грн.

Где нельзя парковаться

Для водителей установлены четкие запреты на стоянку транспортных средств:

  • запрещенные места (где стоят знаки);
  • остановки автобусов или маршрутных такси;
  • пути следования трамваев;
  • железнодорожные пути;
  • клумбы, газоны, места озеленения;
  • слева на путях, где посередине находится разделительная полоса;
  • в узких местах, где для движения авто остается менее трех метров;
  • становиться во второй ряд возле авто, припаркованных ранее;
  • эстакады, мосты, разные путепроводы и под ними;
  • дороги за городом, где ограничена обзорность, в темное время суток, в частности на обочинах;
  • в туннелях и на въездах или выездах в них.

Напомним, в Украине для водителей подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей. Перерегистрация транспортных средств будет происходить по-новому.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

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