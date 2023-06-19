Штраф до 2,7 тыс. грн: за какую неосмотрительность могут наказать водителей
В Украине водители по неосмотрительности могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.
О том, какие грозят штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью, сообщают Новини.LIVE.
Как наказывают водителей в 2023 году
Согласно правилам дорожного движения, за остановку или стоянку транспортного средства (ТС) на местах, предусмотренных для остановки или стоянки авто, которыми управляют лица с инвалидностью или водители, занимающиеся перевозкой лиц с инвалидностью, предусмотрен административный штраф.
Размер штрафных санкций:
- парковка на местах для людей с инвалидностью — от около 1 тыс. до 1,7 тыс. грн;
- повторное нарушение — более 2 тыс. – 2,55 тыс. грн;
- создание препятствия лицу с инвалидностью или перевозящим их при стоянке или остановке авто — около 1 тыс. – 1,7 тыс. грн;
- противоправное использование отметки "Водитель с инвалидностью" — от около 1 тыс. до 2,7 тыс. грн.
Где нельзя парковаться
Для водителей установлены четкие запреты на стоянку транспортных средств:
- запрещенные места (где стоят знаки);
- остановки автобусов или маршрутных такси;
- пути следования трамваев;
- железнодорожные пути;
- клумбы, газоны, места озеленения;
- слева на путях, где посередине находится разделительная полоса;
- в узких местах, где для движения авто остается менее трех метров;
- становиться во второй ряд возле авто, припаркованных ранее;
- эстакады, мосты, разные путепроводы и под ними;
- дороги за городом, где ограничена обзорность, в темное время суток, в частности на обочинах;
- в туннелях и на въездах или выездах в них.
Напомним, в Украине для водителей подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей. Перерегистрация транспортных средств будет происходить по-новому.
Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.