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Штрафы для водителей в Польше существенно вырастут: какие суммы будут платить с 1 июля

21 июня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы для водителей в Польше существенно вырастут – какие суммы будут с 1 июля
Работник патрульной полиции: Фото: Policja
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше водителей ждут новые штрафы, которые заработают с 1 июля текущего года. Для некоторых наказание может достичь 7 тыс. злотых (около 61,6 тыс. грн).

Об этом сообщает издание Naszemiasto.pl.

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Почему и как изменятся размеры штрафов

Как отмечается, причина повышения штрафов кроется в росте уровня минимальной заработной платы в Польше. Ожидается, что сумма повысится с 3,01 тыс. злотых до 3,49 тыс. злотых брутто (30,71 тыс. грн), а размер почасовой ставки увеличится до 22,8 злотого (200,6 грн).

При определении новых размеров штрафов за отсутствие страхования гражданской ответственности будут учитывать обновленную минимальную заработную плату.

За отсутствие страхового полиса водителей легковых автомобилей могут наказать до 7 тыс. злотых. Конечная сумма будет зависеть от общего числа дней, когда не было полиса.

Как предусматривают правила страхования, размер штрафа за отсутствие страхования за период в 1-3 дня должен составлять 40% минимальной заработной платы. В случае перерыва более 14 дней — 200% от "минималки". Следовательно, размеры штрафов следующие:

  • 1369 злотых (12 тыс. грн) — от 1 до 3 дней;
  • 3490 злотых (30,71 тыс. грн) — от 4 до 14 дней;
  • 6980 злотых (61,42 тыс. грн) — более 14 дней.

Согласно польским правилам, полис страхования гражданской ответственности распространяется на весь зарегистрированный легковой транспорт. Исключение составляет только временно изъятое авто из движения в связи с ремонтом.

Минимальная зарплата должна вырасти также в 2024 году. В польском правительстве планируют, что ее уровень не будет ниже 4,24 тыс. злотых (37,31 тыс. грн). Учитывая это, в следующем году штрафы будут выглядеть так:

  • 1,7 тыс. злотых (14,96 тыс. грн) — от 1 до 3 дней;
  • 4,24 тыс. злотых (37,31 тыс. грн) — от 4 до 14 дней;
  • 8,48 тыс. злотых. (74,62 тыс. грн) — более 14 дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

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