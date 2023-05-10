Штрафы до 100 евро — как наказывают нарушителей правил поездок в ЕС

Девушка входит в общественный транспорт. Фото: Freepik

В странах Европейского Союза установлены четкие правила пользования общественным транспортом. В случае их нарушения — ждут немалые штрафы.

Издание Новини.LIVE публикует, что следует знать о таких требованиях в странах ЕС.

Читайте также:

Поездки в странах еврозоны

Известно, что в большинстве городов стран ЕС демонстрировать проездные билеты при посадке на общественный транспорт совсем не нужно. Однако это не означает, что при передвижении не будет проверок. В частности, если есть возможность купить карту проезда через специальные мобильные приложения, то перед поездкой нужно убедиться, что смартфон не разряжен.

Швейцария

В Швейцарии можно встретить довольно высокие штрафы, если не знать, какие правила действуют в этой стране в сфере общественного транспорта.

Так, в столице страны за безбилетный проезд санкции составляют 100 швейцарских франков, то есть 100 евро. При этом, если "зайцев" схватят повторно, то штраф будет с каждым разом серьезнее. Все может закончиться даже полным запретом на передвижение общественным транспортом.

Германия

В Германии недопустимо передвигаться на общественном транспорте без проездного билета. Такая поездка будет считаться мошенничеством и наказывается очень строго. Правонарушителей в более "лайтовом" варианте могут оштрафовать на 60 евро, а в худшем — можно попасть за решетку до одного года.

Чехия

В Чехии тоже лучше не рисковать, передвигаясь без проездного билета. Это может обернуться санкцией в 1,5 тыс. крон, что в пересчете составляет около 60 евро. Если заплатить штраф в первые 15 дней после штрафа, то можно сэкономить 500 крон.

В этой стране в транспорте есть контролеры, которые следят за соблюдением строгих правил пассажирами. В случае, если билет, действует всего полчаса и просрочен хотя бы на одну минуту, будет гарантирован штраф. Также если нет билета для домашнего питомца и не уплачено за багаж, то накажут на 400 чешских крон, то есть 17 евро. Примечательно также, что за загрязнение транспорта или поломки в нем по вине пассажира, что представляет опасность для других пассажиров или водителя — оштрафуют на 1 тыс. штрафных крон, это около 40 евро.

Польша

В Польше в общественном транспорте запрещено:

есть и пить, употреблять алкоголь, курить;

открывать двери транспорта во время движения, стоять близко к ним;

быть в роликах или на самокате;

выбрасывать мусор через окно.

За это предусмотрено наказание до 500 злотых. Штрафуют и за оставленные в метрополитене вещи. За безбилетный проезд накажут на 150-300 злотых (в зависимости от города). Билет нужно компостировать. Штрафы лучше оплачивать как можно быстрее прямо в кассе или в течение 14 дней после выписки, ведь дальше будет более высокая ставка.

Напомним, украинцев за рубежом ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.

Мы также писали, что в Румынии обновили правила поддержки украинских беженцев. Выплаты средств осуществляют непосредственно украинцам, а не владельцам жилья за их размещение.