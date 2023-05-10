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Штрафи до 100 євро: що ще чекає на порушників правил поїздок у ЄС

10 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 100 євро — як карають порушників правил поїздок у ЄС
Дівчина входить у громадський транспорт. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У країнах Європейського Союзу (ЄС) встановлені чіткі правила користування громадським транспортом. У разі їх порушень — чекають чималі штрафи.

Видання Новини.LIVE публікує, що варто знати про такі вимоги у країнах ЄС.

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Відомо, що у більшості міст країн ЄС демонструвати проїзні квитки під час посадки на громадський транспорт зовсім не потрібно. Проте це не означає, що під час пересування не буде перевірок. Зокрема, якщо є можливість придбати карту проїзду через спеціальні мобільні застосунки, то перед поїздкою потрібно переконатися, що смартфон не розряджений.

Швейцарія

У Швейцарії можна натрапити на доволі високі штрафи, якщо не знати, які правила діють у цій країні у сфері громадського транспорту.

Так, у столиці країни за безквитковий проїзд санкції становлять 100 швейцарських франків, тобто 100 євро. При цьому, якщо "зайців" схоплять повторно, то штраф буде з кожним разом серйознішим. Все може закінчитися навіть повною забороною на пересування громадським транспортом.

Німеччина

У Німеччині неприпустимо пересуватися у громадському транспорті без проїзного квитка. Така поїздка вважатиметься шахрайством і карається дуже суворо. Правопорушників у більш "лайтовому" варіанті можуть оштрафувати на 60 євро, а в найгіршому — можна потрапити за ґрати до одного року.

Чехія

У Чехії теж краще не ризикувати, пересуваючись без проїзного квитка. Це може обернутися санкцією у 1,5 тис. крон, що у перерахунку становить близько 60 євро. Якщо сплатити штраф у перші 15 днів після штрафу, то можна заощадити 500 крон.

У цій країні у транспорті є контролери, які слідкують за дотриманням суворих правил пасажирами. У разі, якщо квиток, який діє лише пів години, протермінований бодай на одну хвилину — гарантовано буде штраф. Також якщо немає квитка для домашнього улюбленця і не сплачено за багаж, то покарають на 400 чеських крон, тобто 17 євро. Примітно також, що за забруднення транспорту чи якоїсь поломки у ньому з вини пасажира, що становить небезпеку для інших пасажирів чи водія — оштрафують на 1 тис. штрафних крон, це близько 40 євро.

Польща

У Польщі у громадському транспорті заборонено:

  • їсти та пити, вживати алкоголь, курити;
  • відкривати двері транспорту під час руху, стояти близько до них;
  • бути в роликах чи на самокаті;
  • викидати сміття через вікно.

За це передбачене покарання до 500 злотих. Штрафують і за залишені в метрополітені речі. За безквитковий проїзд покарають на 150-300 злотих (залежно від міста). Квиток потрібно компостувати. Штрафи краще сплачувати якнайшвидше прямо в касі чи протягом 14 днів після виписки, адже далі буде вища ставка.

Нагадаємо, на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.

Також ми писали, що у Румунії оновили правила підтримки українських біженців. Виплати коштів здійснюють безпосередньо українцям, а не власникам житла за їх розміщення.

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