Штрафы для работодателей усилят — что нужно знать о военном учете

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине 16 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый парламентом, об усилении мобилизации. Согласно ему, для украинских работодателей изменятся законодательные требования.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

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Усиление наказания для работодателей

В настоящее время работодатели несут ответственность за включение новых работников в военный учет. То есть при приеме на работу без необходимых документов для военного учета или с документами, не отвечающими требованиям, в терцентрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) будет применяться четко определенная норма, позволяющая привлекать к админответственности или руководителя компании, или человека, ответственного за военный учет.

Также существует вероятность того, что соответствующую норму могут использовать для уголовного преследования работодателей за нарушение ст. 114-1 Уголовного кодекса "Препятствие законной деятельности Вооруженных сил и других военных формирований", если не будут выполнять обязательства в роли посредника между военкоматами.

Кроме того, 10 апреля парламент в первом чтении одобрил законопроект №10379, предусматривающий существенное увеличение административных штрафов за нарушение норм законодательства по мобилизационной подготовке и мобилизации. Суммы штрафов вырастут с 5,1 тыс. — 8,5 тыс. гривен до 153 тыс. — 204 тыс. гривен.

Пока неизвестно, как будут применять штраф, ведь в случае начисления за каждого работника суммарно это обойдется в миллионы гривен. Однако до второго чтения размер штрафов может быть пересмотрен.

Изменения будут предусматривать временные ограничения на право управления транспортом в случае мобилизации. Это касается не только физлиц, но и предприятий, у которых есть автопарк. ТЦК смогут обращаться в суд для установления приостановки права на управление транспортом военнообязанных.

Это может оказать негативное влияние на те компании, бизнес которых зависит от мобильности рабочих и логистики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ситуация на рынке труда на прифронтовых территориях существенно отличается от остальных областей. В частности, целый ряд специализированных профессий, включая автослесарей, там особенно востребован.

Также мы писали, что в стране на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.