Штрафи для роботодавців посилять — що треба знати про військовий облік

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні 16 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений парламентом, про посилення мобілізації. Згідно з ним, для українських роботодавців зміняться законодавчі вимоги.

Про це інформує видання "Економічна правда".

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Зараз роботодавці несуть відповідальність за включення нових працівників до військового обліку. Тобто під час прийому на роботу без необхідних документів для військового обліку або з документами, що не відповідають вимогам, у терцентрах комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) застосовуватимуть чітко визначену норму, що дозволяє притягувати до адмінвідповідальності чи керівника компанії, чи людину, відповідальну за військовий облік.

Також є ймовірність того, що відповідну норму можуть використовувати для кримінального переслідування роботодавців за порушення ст. 114-1 Кримінального кодексу "Перешкода законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань", якщо не виконуватимуть зобов'язань у ролі посередника між військкоматами.

Окрім того, 10 квітня парламент у першому читанні схвалив законопроєкт №10379, що передбачає суттєве збільшення адміністративних штрафів за порушення норм законодавства щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Суми штрафів зростуть з 5,1 тис. — 8,5 тис. гривень до 153 тис. — 204 тис. гривень.

Поки що невідомо, як застосовуватимуть штраф, адже у разі нарахування за кожного працівника, сумарно це обійдеться у мільйони гривень. Однак до другого читання розмір штрафів можуть переглянути.

Зміни передбачатимуть також тимчасові обмеження на право керування транспортом у разі мобілізації. Це стосується не тільки фізосіб, а й підприємств, у яких є автопарк. ТЦК зможуть звертатися до суду для встановлення призупинення права на керування транспортом військовозобов'язаних.

Це може мати негативний вплив для тих компаній, бізнес яких залежить від мобільності робітників та логістики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ситуація на ринку праці на прифронтових територіях суттєво відрізняється від решти областей. Зокрема, ціла низка спеціалізованих професій, включаючи автослюсарів, там особливо затребувана.

Також ми писали, в країні на ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, що вища за середню. Так, зарплату від 40 тис. гривень на місяць можуть отримувати навіть фахівці без особливого досвіду роботи.