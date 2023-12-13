Салюты во время войны — известно, как наказывают украинцев

Штрафы до 34 тыс. грн — украинцев активно наказывают за новое нарушение
В Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было привычной практикой использование пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго-настрого запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.
Об этом сообщается на портале Опендатабот.
Наказание за салюты во время войны
По данным сервиса, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере зафиксирован 21 случай наказания за использование пиротехники.
Наказывают украинцев по-разному. В частности, в некоторых случаях суды назначают гражданам исправительные работы. В одном из дел в Полтавской области за использование пиротехники присудили 40 часов общественных работ.
Самое серьезное наказание — лишение свободы. Уже есть четыре подобных случая. В частности, одного из нарушителей заключили в тюрьму на более чем пять лет. Другим нарушителям присудили "условные" сроки на два года и год. Известно из материалов дела, что во всех этих случаях граждане запускали салюты особым образом. В частности, под влиянием алкоголя в людных местах или даже из окна жилого многоэтажного дома.
Больше всего дел по празднованию с фейерверками пришлось на Киев, где пятерым нарушителям вынесли судебные приговоры. Дальше идут Днепропетровская и Одесская область — по четыре дела. На третьем месте — Харьковская область с тремя судебными приговорами.
Какие размеры штрафов
В Украине за использование фейерверков предусмотрены следующие размеры штрафов:
- ст.164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн;
- ст. 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Наказывается штрафом от 85 до 255 грн, для должностных лиц и предприятий — от 255 до 510 грн;
- ст. 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) — штраф от 1,02 тыс. грн до 1,7 тыс. грн с конфискацией пиротехнических средств;
- ст. 296 УК Украины (хулиганство) — штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн., арест сроком до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Больше о штрафах
Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более 5 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.
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