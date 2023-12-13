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Штрафы до 34 тыс. грн — украинцев активно наказывают за новое нарушение

13 декабря 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Салюты во время войны — известно, как наказывают украинцев
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было привычной практикой использование пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго-настрого запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.

Об этом сообщается на портале Опендатабот.

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Наказание за салюты во время войны

По данным сервиса, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере зафиксирован 21 случай наказания за использование пиротехники.

Наказывают украинцев по-разному. В частности, в некоторых случаях суды назначают гражданам исправительные работы. В одном из дел в Полтавской области за использование пиротехники присудили 40 часов общественных работ.

Самое серьезное наказание — лишение свободы. Уже есть четыре подобных случая. В частности, одного из нарушителей заключили в тюрьму на более чем пять лет. Другим нарушителям присудили "условные" сроки на два года и год. Известно из материалов дела, что во всех этих случаях граждане запускали салюты особым образом. В частности, под влиянием алкоголя в людных местах или даже из окна жилого многоэтажного дома.

Больше всего дел по празднованию с фейерверками пришлось на Киев, где пятерым нарушителям вынесли судебные приговоры. Дальше идут Днепропетровская и Одесская область — по четыре дела. На третьем месте — Харьковская область с тремя судебными приговорами.

 

штрафы
Источник: Опендатабот

Какие размеры штрафов

В Украине за использование фейерверков предусмотрены следующие размеры штрафов:

  • ст.164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн;
  • ст. 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Наказывается штрафом от 85 до 255 грн, для должностных лиц и предприятий — от 255 до 510 грн;
  • ст. 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) — штраф от 1,02 тыс. грн до 1,7 тыс. грн с конфискацией пиротехнических средств;
  • ст. 296 УК Украины (хулиганство) — штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн., арест сроком до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Больше о штрафах

Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

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