Штрафи за риболовлю взимку — у Кабміні нагадали про покарання

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україну взимку, не порушуючи правила. Інакше — передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Законна рибалка взимку

"Риболовля у зимовий період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги", — зазначають у Кабміні.

Якщо немає льодового покриву, то риболовля дозволяється нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами різноманітних видів з використанням штучної чи природної принади. Водночас загальна кількість гачків не має перевищувати семи одиниць на одного рибалку.

Також у разі риболовлі потрібно мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини риби. За правилами, добова норма вилову риби має становити 3 кг + одна особина, розмір якої більший за мінімально дозволений для вилову.

У внутрішніх водоймах дозволяються найменші розміри водних біоресурсів до вилову:

щука — 50 сантиметрів;

судак — 42 сантиметрів;

лящ, сазан (короп) — 35 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 30 сантиметрів — в інших водоймах.

З повним переліком потрібно ознайомитися у наказі Мінагро №924 "Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства".

Покарання за порушення

За порушення відповідних правил передбачені штрафи: від 1,56 тис. грн до 5,12 тис. грн.

Громадяни можуть завантажити ГІД рибалки-любителя, де детально розписані правила вилову риби.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Також ми писали, що працівники Державної екологічної інспекції перед новорічними святами розпочали заходи із запобігання правопорушень під час заготівлі та продажу новорічних ялинок. У деяких регіонах штрафи зросли.