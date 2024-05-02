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Штрафы до 500 тыс. грн — кому из потребителей газа грозит наказание

2 мая 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Потребителям газа грозят штрафы до 500 тыс. грн — что нужно знать
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским потребителям голубого топлива, имеющим газовые плиты и колонки, могут грозить штрафы до 500 тыс. грн. Такое наказание предусмотрено в случае выявления нарушений при учете и использовании газа.

Об этом сообщает Днепровский филиал "Газсети".

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Наказание потребителей до 500 тыс. грн

В пресс-службе филиала отметили, что только в Днепре и области с начала 2024 года выявили 135 нарушений правил учета газа и целостности системы газоснабжения. В связи с этим нарушителям выписали штрафов на около 846 тыс. грн.

Наиболее распространенными были следующие нарушения:

  • незаконное врезание;
  • изменение фактических данных газовых счетчиков;
  • самостоятельное восстановление газоснабжения без разрешения.

Согласно Кодексу газораспределительных систем за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить ущерб, нанесенный газовому оператору. Размеры штрафов следующие:

  • минимальные — от 3,5 тыс. грн;
  • максимальные — 500 тыс. грн.

В пресс-службе отмечают, что кража ресурса может обойтись в десятки раз дороже его законного потребления. Кроме того, противоправное вмешательство в систему газоснабжения может подвергать опасности как самого нарушителя, так и членов домохозяйства из-за утечек газа, ведь может привести к авариям, травмированию, гибели людей.

Соответствующие нарушения могут быть легко подмечены благодаря спецсредствам. Потребителям, которые откажутся платить штраф, грозит суд, в результате чего лягут на плечи и судебные траты.

В прошлом году потребителям, которые вмешивались в работу счетчиков или самостоятельно демонтировали, выписывали мелкие штрафы:

  • за сорванную пломбу;
  • за самовольный демонтаж/вмешательство в работу прибора учета газа;
  • если потребители не пускали на проверку или мешали ее производить.

Что еще стоит знать

Напомним, в некоторых городах Украины с мая вырастут тарифы на водоснабжение. Причем повышение цен не коснется больших населенных пунктов. Тарифы на воду повысят администрации небольших городов.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксированный" продлили еще на год в рамках установленного моратория на повышение цен.

коммунальные услуги
ЖКХ
штрафы
газ
наказание

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