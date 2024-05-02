Потребителям газа грозят штрафы до 500 тыс. грн — что нужно знать

Штрафы до 500 тыс. грн — кому из потребителей газа грозит наказание
Украинским потребителям голубого топлива, имеющим газовые плиты и колонки, могут грозить штрафы до 500 тыс. грн. Такое наказание предусмотрено в случае выявления нарушений при учете и использовании газа.
Об этом сообщает Днепровский филиал "Газсети".
Наказание потребителей до 500 тыс. грн
В пресс-службе филиала отметили, что только в Днепре и области с начала 2024 года выявили 135 нарушений правил учета газа и целостности системы газоснабжения. В связи с этим нарушителям выписали штрафов на около 846 тыс. грн.
Наиболее распространенными были следующие нарушения:
- незаконное врезание;
- изменение фактических данных газовых счетчиков;
- самостоятельное восстановление газоснабжения без разрешения.
Согласно Кодексу газораспределительных систем за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить ущерб, нанесенный газовому оператору. Размеры штрафов следующие:
- минимальные — от 3,5 тыс. грн;
- максимальные — 500 тыс. грн.
В пресс-службе отмечают, что кража ресурса может обойтись в десятки раз дороже его законного потребления. Кроме того, противоправное вмешательство в систему газоснабжения может подвергать опасности как самого нарушителя, так и членов домохозяйства из-за утечек газа, ведь может привести к авариям, травмированию, гибели людей.
Соответствующие нарушения могут быть легко подмечены благодаря спецсредствам. Потребителям, которые откажутся платить штраф, грозит суд, в результате чего лягут на плечи и судебные траты.
В прошлом году потребителям, которые вмешивались в работу счетчиков или самостоятельно демонтировали, выписывали мелкие штрафы:
- за сорванную пломбу;
- за самовольный демонтаж/вмешательство в работу прибора учета газа;
- если потребители не пускали на проверку или мешали ее производить.
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