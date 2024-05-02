Спадок родичів — в Україні планують оновити законодавство

Підписання документів. Фото: Pexels

В Україні планують оновити законодавство у питанні успадкованого майна. Громадянам хочуть заборонити відмовлятися від спадку родичів, якщо вони мали заборгованість перед кредиторами.

Це прописано у проєкті закону, зареєстрованому у Верховній Раді.

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Йдеться про законопроєкт №11220 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця".

Проєкт зареєстрував у парламенті народний депутат Олександр Лукашев ("Відновлення України"). Зараз він опрацьовується у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики.

Документ пропонує внести зміни до статті 1273, 1274 Цивільного кодексу для захисту кредиторів від збитків.

Згідно з ним, українцям планують заборонити відмовлятися від спадку померлого родича, якщо мав борги перед кредиторами. Це стане можливо тільки після повного погашення заборгованості в рамках вартості успадкованого майна.

У пояснювальній записці зазначається, що часто спадкоємці відмовляються від прийняття спадку з порушенням засад доброчесності та добросовісності у правовідносинах.

"Враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення щодо стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності й добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов’язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору", — пояснили автори законопроєкту.

Картка законопроєкту. Джерело: ВРУ

Відповідно до статті 1268 Цивільного кодексу, вважається, що родич спадкодавця, котрий постійно проживав разом із ним на час відкриття спадщини, прийняв спадок, якщо не заявив у нотаріуса про відмову від нього. На це відводиться шість місяців з дати смерті спадкодавця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Нафтогазу, на кінець березня 2024 року борг підприємств теплокомуненерго становив 63,4 млрд гривень. Тоді як українці заборгували 9,8 млрд гривень.

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