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Українців можуть змусити платити старі борги родичів — деталі законопроєкту

2 травня 2024 08:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Спадок родичів — в Україні планують оновити законодавство
Підписання документів. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні планують оновити законодавство у питанні успадкованого майна. Громадянам хочуть заборонити відмовлятися від спадку родичів, якщо вони мали заборгованість перед кредиторами.

Це прописано у проєкті закону, зареєстрованому у Верховній Раді.

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Йдеться про законопроєкт №11220 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов’язаннями спадкодавця".

Проєкт зареєстрував у парламенті народний депутат Олександр Лукашев ("Відновлення України"). Зараз він опрацьовується у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики.

Документ пропонує внести зміни до статті 1273, 1274 Цивільного кодексу для захисту кредиторів від збитків.

Згідно з ним, українцям планують заборонити відмовлятися від спадку померлого родича, якщо мав борги перед кредиторами. Це стане можливо тільки після повного погашення заборгованості в рамках вартості успадкованого майна.

У пояснювальній записці зазначається, що часто спадкоємці відмовляються від прийняття спадку з порушенням засад доброчесності та добросовісності у правовідносинах.

"Враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення щодо стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності й добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов’язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору", — пояснили автори законопроєкту.

 

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Картка законопроєкту. Джерело: ВРУ

Відповідно до статті 1268 Цивільного кодексу, вважається, що родич спадкодавця, котрий постійно проживав разом із ним на час відкриття спадщини, прийняв спадок, якщо не заявив у нотаріуса про відмову від нього. На це відводиться шість місяців з дати смерті спадкодавця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Нафтогазу, на кінець березня 2024 року борг підприємств теплокомуненерго становив 63,4 млрд гривень. Тоді як українці заборгували 9,8 млрд гривень.

Також ми писали, що у Державній податковій службі розповіли про загрозу списання коштів з рахунків платників податків, у яких є податкові борги. Відомо, в яких випадках і як відбувається стягнення коштів.

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