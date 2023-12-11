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Штрафы до 5,1 тыс. гривен — в Кабмине предупредили о популярном нарушении зимой

11 декабря 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за рыбалку зимой — в Кабмине напомнили о наказании
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более 5 тыс. гривен.

Об этом говорится на правительственном портале.

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Законная рыбалка зимой

"Рыбалка в зимний период разрешается за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов изо льда", — отмечают в Кабмине.

Если нет ледового покрова, то рыбалка разрешается нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами различных видов с использованием искусственной или природной приманки. В то же время общее количество крючков не должно превышать семи единиц на одного рыбака.

Также в случае рыбалки необходимо иметь при себе средства для измерения массы и длины рыбы. По правилам, суточная норма отлова рыбы должна составлять 3 кг + одна особь, размер которой больше минимально разрешенного для отлова.

Во внутренних водоемах разрешаются наименьшие размеры водных биоресурсов до отлова:

  • щука — 50 сантиметров;
  • судак — 42 сантиметров;
  • лещ, сазан (карп) — 35 сантиметров в днепровских водохранилищах, 30 сантиметров — в других водоемах.

С полным перечнем следует ознакомиться в приказе Минагро №924 "Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства".

Наказание за нарушение

За нарушение соответствующих правил предусмотрены штрафы: от 1,56 до 5,12 тыс. грн.

Граждане могут скачать ГИД рыбака-любителя, где подробно расписаны правила отлова рыбы.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине в зимний период предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, чистящих снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

Также мы писали, что работники Государственной экологической инспекции перед новогодними праздниками начали меры по предотвращению правонарушений при заготовке и продаже новогодних елок. В некоторых регионах штрафы выросли.

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