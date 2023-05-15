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Штрафы до 85 тыс. грн: к чему еще готовиться бизнесу летом

15 мая 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы до 85 тыс. грн — что ждет бизнес летом
Человек работает с бизнес-отчетами. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июле 2023 года физических лиц-предпринимателей (ФЛП) ждет ряд изменений. Власти планируют отменить действие льготного налога, ведь это предусмотрено договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявили в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Повышенные ставки налога и штрафы

Как отмечают в профильном комитете, речь идет о законопроекте №8401, который должен быть принят парламентом. Согласно ему, с 1 июля физлиц-предпринимателей (ФЛП) ожидают следующие изменения:

  • отмена 2% налога для бизнеса, имеющего оборот менее 10 млрд грн;
  • возобновление документальных проверок на территориях, где нет боевых действий;
  • возврат штрафов за невыполнение налоговых обязанностей.

Физлица-предприниматели разных групп платят разные суммы налогов:

  • ФЛП первой группы платит Единый социальный взнос (ЕСВ) — 1474 гривны и единый налог — 268,4 грн;
  • ФЛП второй группы платит ЕСВ — 1,47 тыс. грн и единый налог — 1,34 тыс. грн;
  • ФЛП третьей группы платит ЕСВ — 1,47 тыс. грн и единый налог — 5% от дохода или 3%, если платит дополнительно НДС.

Штрафы для бизнеса

Ожидается, что вернутся тотальные проверки бизнеса и штрафы, существовавшие до войны.

В частности, планируют вернуть штрафы за работу без кассовых/РРО. С 1 января прошлого года многие предприниматели уже должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство отменило эту обязанность предпринимателям.

Также предусмотрены штрафы за то, что бизнес не был зарегистрирован в размере от 17 тыс. до 85 тыс. грн. Такое наказание за осуществление хозяйственной деятельности без госрегистрации как субъекта ведения хозяйства предусмотрено ст. 165 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также к вышеуказанной сумме придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора, а также штраф за несвоевременную уплату 20% налога за все время незаконного функционирования бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.

Также мы писали, что в 2023 году в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.

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