Штрафы до 85 тыс. грн — за что налоговая наказывает украинцев

Банковская платежная карта: Фото: Freepik

В Украине растет количество случаев получения средств "нелегальными" продавцами за товары или услуги на банковские карты. Такие действия являются грубым нарушением налогового законодательства, поэтому за это предусмотрены немалые штрафы.

О существовании таких правил информируют юристы.

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Как отмечают специалисты, такие продавцы нарушают налоговое законодательство:

получают неучтенные доходы;

не платят налоги, сборы и обязательные платежи.

Налоговики убеждены, что полученные средства могут использоваться для приобретения контрафактных товаров, выплаты зарплат "в конвертах". Однако основное то, что от таких операций недополучает бюджет.

Какие предусмотрены штрафы

Постоянное получение средств на карточные счета за товары или услуги имеют все признаки хозяйственной деятельности, подлежащей обязательной регистрации. В противном случае предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 164 КУоАП, за хоздеятельность без госрегистрации предусмотрены штрафы в размере до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, товаров, денег, полученных в результате совершения такого административного правонарушения.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских заведениях питания возобновятся внеплановые проверки. Бары, рестораны и кафе будут мониторить на предмет соблюдения законодательства, касающегося запрета курения.

Также мы писали, что летом могут вернуться тотальные проверки бизнеса и штрафы, существовавшие до войны. Это предусмотрено законопроектом №8401.