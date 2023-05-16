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Торкнеться багатьох українців: у Раді ініціюють оновлення штрафів

16 травня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — у Раді ініціюють новий закон
Народні депутати у сесійній залі. Фото: пресслужба ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді України (ВРУ) пропонують вкотре оновити штрафи в країні. Цього разу хочуть запровадити покарання, яке стосуватиметься пішоходів.

Про це свідчить законопроєкт №9289, який передали для ознайомлення у профільний парламентський комітет.

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Деталі законопроєкту

Йдеться про проєкт закону, що передбачає зміни у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за залучення дітей до порушення правил дорожнього руху.

Автором законопроєкту виступив народний депутат від фракції ВР "Слуга народу" Володимир Крейденко. Він документом пропонує посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходів, які пересуваються із дітьми.

Законопроєкт передбачає покарання для пішоходів-порушників ПДР з дітьми (до 16 років) — штраф у розмірі 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) чи громадські роботи терміном 20-40 годин.

Як наголошується у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту покликане покращити культуру дорожнього руху в державі за допомогою "виховання" його учасників.

Згідно з чинним законодавством, таке покарання передбачене виключно, якщо порушення призвело до аварійної ситуації.

Нагадаємо, влітку можуть повернутися тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни. Це передбачено законопроєктом №8401.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу (ЄС) встановлені чіткі правила користування громадським транспортом. У разі їх порушень — чекають чималі штрафи.

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