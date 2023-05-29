Штрафы более чем к 1,1 млн грн — украинцам напомнили о суровом наказании

Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Нацагентстве по предотвращению коррупции напомнили о том, что некоторых граждан ждет строгое наказание. Речь идет о декларировании недостоверных сведений о своих доходах и имуществе.

Об этом сообщили в НАПК, пишет издание "Укринформ".

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Как отметили в агентстве, за декларирование недостоверной информации предусмотрена административная ответственность по части четвертой статьи 1726 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) и наказывается немалыми штрафами. Они колеблются от 100 до 500 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных граждан (от около 230 тыс. гривен до 1,1 млн гривен).

В случае если объем недостоверных сведений превысит 500 прожиточных минимумов, установлена уголовная ответственность по статье 3662 УКУ.

В НАПК отметили, что в частности, при проверке деклараций используют Единую базу данных отчетов об оценке Фонда госимущества. Это позволяет выявить ложные данные стоимости недвижимости.

Е-декларирование для чиновников

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что ожидают от украинских чиновников и народных депутатов исполнения обязательств в рамках новой программы сотрудничества. Речь идет о возобновлении электронного декларирования, необходимость которого была отменена еще в начале войны.

В МВФ подчеркнули, что украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по воплощению важных законодательных изменений. В частности, среди таких обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать все свои активы и доходы. Согласно программе EFF это необходимо сделать до конца июля 2023 года.

В свою очередь в НАПК заявили, что готовы к выполнению условий МВФ по возобновлению декларирования.

Напомним, по данным главы Налогового комитета Верховной Рады (ВРУ) Даниила Гетманцева, в Украине во время войны существенно выросло количество миллионеров. Об этом свидетельствует информация деклараций о доходах за 2022 год.

Также мы писали, что украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).