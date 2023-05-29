Штрафи до понад 1,1 млн грн — українцям нагадали про суворе покарання

Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

У Нацагентстві з питань запобігання корупції нагадали про те, що на деяких громадян чекає суворе покарання. Йдеться про декларування недостовірних відомостей про свої доходи та майно.

Про це повідомили у НАЗК, пише видання "Укрінформ".

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Як наголосили в агенції, за декларування недостовірної інформації передбачена адміністративна відповідальність за частиною четвертою статтею 1726 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП) та карається чималими штрафами. Вони коливаються від 100 до 500 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних громадян (від близько 230 тис. гривень до понад 1,1 млн гривень).

У разі, якщо обсяг недостовірних відомостей перевищить 500 прожиткових мінімумів, встановлена кримінальна відповідальність за статтею 3662 ККУ.

У НАЗК зауважили, що зокрема, під час перевірки декларацій використовують Єдину базу даних звітів про оцінку Фонду держмайна. Це дозволяє виявити неправдиві дані вартості нерухомості.

Е-декларування для чиновників

Раніше у Міжнародному валютному фонді (МВФ) повідомили, що очікують від українських чиновників та народних депутатів виконання зобов’язань у рамках нової програми співпраці. Йдеться про поновлення електронного декларування, необхідність якого скасували ще на початку війни.

У МВФ наголосили, що українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки щодо втілення важливих законодавчих змін. Зокрема, серед таких — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати всі свої активи та доходи. Згідно з програмою EFF, це необхідно зробити до кінця липня 2023 року.

Своєю чергою у НАЗК заявили, що готові до виконання умов МВФ щодо відновлення декларування.

Нагадаємо, за даними голови Податкового комітету Верховної Ради (ВРУ) Данила Гетманцева, в Україні під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Свідчить про це інформація декларацій про доходи за 2022 рік.

Також ми писали, що українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).