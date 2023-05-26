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В Україні під час війни побільшало мільйонерів

26 травня 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
В Україні під час війни побільшало мільйонерів
Чоловік працює з паперами. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Свідчить про це інформація декларацій про доходи за 2022 рік.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Як зазначив голова комітету, на 1334 особи зросла кількість громадян зі статками у понад мільйон. До війни в Україні налічувалося 8177 мільйонерів, а зараз — 9511 осіб.

При цьому нардеп вважає, що це не українці розбагатіли, а зросла кількість свідомих осіб у питанні необхідності декларувати свої статки.

"Це безперечно не говорить про підвищення реальних доходів українців у війну, але свідчить про те, що українці стали більш відповідально ставитися до декларування", — пояснив Гетманцев.

За інформацією Державної податкової служби, загальна кількість поданих декларацій за минулий рік зменшилася майже на 79 тисяч, до близько 170 тисяч. Сума задекларованих доходів скоротилася на 25,3 млрд гривень, до 114,5 млрд. Із них до бюджету надійде 3,2 млрд грн податків.

податки

Джерело: Telegram Данила Гетманцева

Цього року також було подано понад 7,6 тисячі декларацій щодо отримання іноземного доходу на суму 24,4 млрд гривень. З них у держказну піде 1,8 млрд гривень податку на доходи фізосіб та 363 млн гривень — військового збору.

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Нагадаємо, українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що в Україні зростає кількість випадків отримання коштів "нелегальними" продавцями за товари чи послуги на банківські картки. Такі дії є грубим порушенням податкового законодавства, тому за це передбачені чималі штрафи.

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