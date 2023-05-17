Штрафы в 15 тыс. грн и выше — за что будут наказывать кофейни и бары

Заведение общественного питания. Фото: Freepik

В украинских заведениях питания возобновятся внеплановые проверки. Бары, рестораны и кофейни будут мониторить на предмет соблюдения законодательства, касающегося запрета курения.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram.

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Что предусматривает законодательство

Радуцкий напомнил о том, что в декабре 2021 года парламент принял закон №1978-IX о здравоохранении населения от вредного влияния табака. Некоторые ограничения заработали в июле прошлого года. Речь идет о запрете курения сигарет для нагрева на уровне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами в таких общественных местах: транспорт, помещения ресторанного хозяйства, вокзалы, учебные и рабочие помещения, другие места общего пользования.

Законом был предусмотрен механизм контроля, однако из-за войны правительство ввело запрет на проверки заведений питания, в частности проверки в сфере антитабачного законодательства.

В апреле этого года вступил в силу приказ профильного министерства, где указаны основания для осуществления внеплановых проверок в указанной сфере. В их числе: самостоятельное обращение субъекта хозяйствования, поручение главы правительства, жалобы граждан.

Какие штрафы ждут нарушителей

Нардеп рассказал, что уже сейчас работники Госпотребслужбы начали привлекать к ответственности недобросовестных владельцев заведений питания, которые игнорируют антитабачное законодательство.

Верховная Рада увеличила размер штрафов за нарушение для заведений питания. Теперь суммы, которые будут взиматься, такие:

3 тыс. гривен — за первое нарушение в течение года;

15 тыс. гривен — за каждое повторное.

Радуцкий призвал граждан жаловаться на нарушителей закона.

"Если же ваше право на бездымный воздух нарушают — не бойтесь его отстаивать, ведь он защищен законодательством. Оставить обращение по поводу нарушения можно по ссылке", — написал он.

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) предлагают еще раз обновить штрафы в стране. На этот раз хотят ввести наказание, касающееся пешеходов.

Также мы писали, что летом могут вернуться тотальные проверки бизнеса и штрафы, существовавшие до войны. Это предусмотрено законопроектом №8401.