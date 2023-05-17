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Штрафы в 15 тыс. грн и выше: кофейни и бары ждут внеплановые проверки

17 мая 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в 15 тыс. грн и выше — за что будут наказывать кофейни и бары
Заведение общественного питания. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских заведениях питания возобновятся внеплановые проверки. Бары, рестораны и кофейни будут мониторить на предмет соблюдения законодательства, касающегося запрета курения.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram.

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Что предусматривает законодательство

Радуцкий напомнил о том, что в декабре 2021 года парламент принял закон №1978-IX о здравоохранении населения от вредного влияния табака. Некоторые ограничения заработали в июле прошлого года. Речь идет о запрете курения сигарет для нагрева на уровне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами в таких общественных местах: транспорт, помещения ресторанного хозяйства, вокзалы, учебные и рабочие помещения, другие места общего пользования.

Законом был предусмотрен механизм контроля, однако из-за войны правительство ввело запрет на проверки заведений питания, в частности проверки в сфере антитабачного законодательства.

В апреле этого года вступил в силу приказ профильного министерства, где указаны основания для осуществления внеплановых проверок в указанной сфере. В их числе: самостоятельное обращение субъекта хозяйствования, поручение главы правительства, жалобы граждан.

Какие штрафы ждут нарушителей

Нардеп рассказал, что уже сейчас работники Госпотребслужбы начали привлекать к ответственности недобросовестных владельцев заведений питания, которые игнорируют антитабачное законодательство.

Верховная Рада увеличила размер штрафов за нарушение для заведений питания. Теперь суммы, которые будут взиматься, такие:

  • 3 тыс. гривен — за первое нарушение в течение года;
  • 15 тыс. гривен — за каждое повторное.

Радуцкий призвал граждан жаловаться на нарушителей закона.

"Если же ваше право на бездымный воздух нарушают не бойтесь его отстаивать, ведь он защищен законодательством. Оставить обращение по поводу нарушения можно по ссылке", написал он.

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) предлагают еще раз обновить штрафы в стране. На этот раз хотят ввести наказание, касающееся пешеходов.

Также мы писали, что летом могут вернуться тотальные проверки бизнеса и штрафы, существовавшие до войны. Это предусмотрено законопроектом №8401.

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