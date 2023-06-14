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Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

14 июня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы более чем в 33 тыс. грн — украинцев начнут наказывать за игнорирование налоговой
Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за игнорирование запросов Налоговой службы о предоставлении информации граждан будет ждать наказание. Теперь за это предусмотрены штрафы в десятки тысяч гривен.

Об этом напоминают юристы портала Ligazakon.net.

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В рамках закона №2970, который заработал с 28 апреля этого года, за игнорирование запроса предусмотрены штрафные санкции.

Налоговики имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и их документального подтверждения. Согласно положению п. 73.3 НКУ такие запросы, подписанные руководством контролирующего органа, должны содержать:

  • основание для запроса согласно указанию сведений, которые это подтверждают;
  • список запрашиваемых данных и перечень документов, которые необходимо предоставить;
  • печать контролирующего органа.

Штраф в 33,5 тыс. грн (пять размеров минимальной заработной платы) будет ждать за непредоставление:

  • ответа налогоплательщику по запросу;
  • непредставление или представление не в полном объеме документов;
  • другой информации.

В частности, речь идет о следующих основаниях:

  • если была обнаружена ошибка или недостоверные данные, содержащиеся в отчете о счетах, представленных финансовым агентом;
  • если поступила информация от компетентных органов иностранной юрисдикции, с которой у Украины есть международное соглашение, содержащее положение об обмене данными для налоговых целей.

В отдельных случаях за непредставление в полном объеме информации будут налагаться штрафы в размере одной минимальной заработной платы (6,7 тыс. грн).

Напомним, власти не отказались от планов возвращения страны к довоенной системе налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а месяцем позже.

Также мы писали, что украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).

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