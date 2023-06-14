Штрафы более чем в 33 тыс. грн — украинцев начнут наказывать за игнорирование налоговой

Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой
В Украине за игнорирование запросов Налоговой службы о предоставлении информации граждан будет ждать наказание. Теперь за это предусмотрены штрафы в десятки тысяч гривен.
Об этом напоминают юристы портала Ligazakon.net.
В каких случаях будут выписывать штрафы
В рамках закона №2970, который заработал с 28 апреля этого года, за игнорирование запроса предусмотрены штрафные санкции.
Налоговики имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и их документального подтверждения. Согласно положению п. 73.3 НКУ такие запросы, подписанные руководством контролирующего органа, должны содержать:
- основание для запроса согласно указанию сведений, которые это подтверждают;
- список запрашиваемых данных и перечень документов, которые необходимо предоставить;
- печать контролирующего органа.
Штраф в 33,5 тыс. грн (пять размеров минимальной заработной платы) будет ждать за непредоставление:
- ответа налогоплательщику по запросу;
- непредставление или представление не в полном объеме документов;
- другой информации.
В частности, речь идет о следующих основаниях:
- если была обнаружена ошибка или недостоверные данные, содержащиеся в отчете о счетах, представленных финансовым агентом;
- если поступила информация от компетентных органов иностранной юрисдикции, с которой у Украины есть международное соглашение, содержащее положение об обмене данными для налоговых целей.
В отдельных случаях за непредставление в полном объеме информации будут налагаться штрафы в размере одной минимальной заработной платы (6,7 тыс. грн).
Напомним, власти не отказались от планов возвращения страны к довоенной системе налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а месяцем позже.
Также мы писали, что украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).