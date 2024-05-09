Штрафы за задержки в выплате зарплаты — что следует знать в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, при каких условиях работодатели освобождаются от ответственности за нарушение обязательства по срокам выплаты заработной платы в 2024 году. В целом, за такие действия предусмотрены штрафы.

Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по труду.

Читайте также:

Когда работодателю не грозят штрафы

Как отмечают в ведомстве, работодатели освобождаются от штрафов в случае задержки зарплаты, если докажут, что нарушение произошло в результате ведения боевых действий.

Соответствующий вопрос регулирует закон №2136 "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Согласно статье 10 этого закона, работодатели должны принять все возможные меры по обеспечению реализации права работников на своевременное получение зарплаты.

В то же время они освобождаются от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если это произошло не по их вине. Штрафы не будут угрожать, если нарушение произошло из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

В Госслужбе отметили, что увольнение работодателей от ответственности за несвоевременную оплату труда не снимает обязанность выплаты зарплаты.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий это можно отсрочить до момента возобновления деятельности.

Повышение размера минимальной зарплаты

Для расчета суммы штрафов применяют размер минимальной зарплаты, установленный на момент выявления нарушения.

Минимальной заработной платой называют установленный законом минимальный размер оплаты труда за выполнение работником месячной/часовой нормы труда.

Согласно закону "Об оплате труда", размер зарплаты работника за выполненную норму труда не может быть ниже размера "минималки".

Государственный бюджет на этот год предусматривал повышение с 1 апреля 2024 года размера минимальной зарплаты. Теперь она составляет в месячном размере 8 тыс. грн, в почасовом — 48 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время, третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.

Также мы писали о том, что украинцам предлагают работу сортировщиками и упаковщиками на шоколадной фабрике Wedel в польском городе Вроцлав. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 53 тысяч гривен ежемесячно.