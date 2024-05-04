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Зарплата от 40 000 грн — на складе Adidas в Чехии есть вакансии для украинцев

4 мая 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Чехии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Работница склада сверяет товар. Фото иллюстративное: bizjournals.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Появились вакансии для украинцев на складе одежды и обуви Adidas в Чехии. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, доплату за сверхурочную работу и бесплатные обеды. Ставка — 149 чешских крон в час (252 грн). Вакансия актуальна для мужчин и женщин от 18 до 55 лет. Можно работать без опыта работы и знания языка.

Соответствующая вакансия появилась в Facebook-группе "Работа за границей" в пятницу, 3 мая.

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Обязанности работника склада Adidas

В описании вакансии указано, что склад одежды и обуви находится в городе Хеб, на западе Чехии.

Работники занимаются комплектованием и упаковкой товара. Для работы необходимо изучить ассортимент продукции, размеры одежды, обуви и другие характеристики товара, разобраться со схемой размещения позиций на складе.

Перед выходом на работу сотрудники проходят бесплатный медицинский осмотр.

График работы, заработная плата и жилищный вопрос

Сотрудник может работать 5 или 6 дней в неделю. Продолжительность смены — 8 часов. На предприятии есть утренние (с 06:00 до 14:00) и дневные (с 14:00 до 22:00) смены.

Социальные гарантии: за отработанный календарный год положен отпуск 5 недель, если вы не берете отпуск — работодатель выплачивает денежную компенсацию. Больничный оплачивается частично (60%).

Жилье —  платное, 3 500 крон/мес с человека (около 6 000 грн). В комнате живут 2-4 человека, семейные пары поселяются в отдельные комнаты.

Доезд на предприятие — бесплатный. Также работодатель обещает обеспечить работника спецодеждой.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на упаковке шоколодок в столице Венгрии Будапеште. Работодатель обещает работникам жилье, питание и зарплату от 2 800 евро ежемесячно.

Ранее мы писали, что на производстве Starbucks в Польше нужны работники, которые будут упаковывать бумажные стаканчики и сортировать по цвету крышечки. Зарплата — от 53 до 70 тысяч гривен.

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