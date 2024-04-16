Искусственный интеллект в экономике до 2026 года — Кабмин поддержал концепт программы

Инновационные технологии. Фото: Unsplush

Украинское правительство планирует использовать искусственный интеллект в ключевых сферах экономики до 2026 года. Речь идет о принятии концепции государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий ИИ.

Это следует из соответствующего распоряжения №320-р, пишет агентство"Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что Кабинет министров определил как заказчика программы Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Ведомству поручили вместе с другими центральными органами исполнительной власти за полгода разработать и представить проект государственной программы по использованию технологий искусственного интеллекта в приоритетных областях экономики.

Согласно решению Кабмина, приоритетные сферы следующие:

машиностроительная;

химическая и нефтехимическая;

угольная;

оборонная и ядерная;

научная и научно-техническая;

сельское хозяйство;

здравоохранение.

"Государственная программа определяет приоритетные направления и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта и внедряет механизмы государственной поддержки, направленные на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий с использованием технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики", — говорится в решении.

В правительстве рассчитывают, что разработанная и внедренная государственная программа использования искусственного интеллекта позволит повысить экономический потенциал страны и укрепить позиции в мире.

Что еще стоит знать

Напомним, в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады оценили влияние повышения уровня заработной платы на экономику Украины. В 2024 году "минималка" выросла дважды и составила 8 тыс. грн.

Также мы писали, что по предварительной оценке Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 5,3%, а номинальный составил более 6,5 трлн грн. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному обменному курсу номинальный ВВП составил 178,8 млрд долларов (против 162 млрд долларов в 2022 году, 199,7 млрд долларов в 2021 году).