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Искусственный интеллект в экономике — Кабмин поддержал концепт программы

16 апреля 2024 10:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Искусственный интеллект в экономике до 2026 года — Кабмин поддержал концепт программы
Инновационные технологии. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство планирует использовать искусственный интеллект в ключевых сферах экономики до 2026 года. Речь идет о принятии концепции государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий ИИ.

Это следует из соответствующего распоряжения №320-р, пишет агентство"Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что Кабинет министров определил как заказчика программы Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Ведомству поручили вместе с другими центральными органами исполнительной власти за полгода разработать и представить проект государственной программы по использованию технологий искусственного интеллекта в приоритетных областях экономики.

Согласно решению Кабмина, приоритетные сферы следующие:

  • машиностроительная;
  • химическая и нефтехимическая;
  • угольная;
  • оборонная и ядерная;
  • научная и научно-техническая;
  • сельское хозяйство;
  • здравоохранение.

"Государственная программа определяет приоритетные направления и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта и внедряет механизмы государственной поддержки, направленные на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий с использованием технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики", — говорится в решении.

В правительстве рассчитывают, что разработанная и внедренная государственная программа использования искусственного интеллекта позволит повысить экономический потенциал страны и укрепить позиции в мире.

Что еще стоит знать

Напомним, в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады оценили влияние повышения уровня заработной платы на экономику Украины. В 2024 году "минималка" выросла дважды и составила 8 тыс. грн.

Также мы писали, что по предварительной оценке Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 5,3%, а номинальный составил более 6,5 трлн грн. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному обменному курсу номинальный ВВП составил 178,8 млрд долларов (против 162 млрд долларов в 2022 году, 199,7 млрд долларов в 2021 году).

Кабинет министров
искусственный интеллект
экономика
правительство

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