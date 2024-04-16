Штучний інтелект в економіці до 2026 року — Кабмін підтримав концепт програми

Штучний інтелект в економіці — Кабмін підтримав концепт програми
Український уряд планує використовувати штучний інтелект у ключових сферах економіки до 2026 року. Йдеться про схвалення концепції державної цільової науково-технічної програми з використання технологій ШІ.
Це випливає з відповідного розпорядження №320-р, пише агенція "Інтерфакс-Україна".
Штучний інтелект в економіці до 2026 року
Зазначається, що Кабінет міністрів визначив як замовника програми Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Відомству доручили разом з іншими центральними органами виконавчої влади за пів року розробити та подати проєкт державної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних сферах економіки.
Згідно з рішенням Кабміну, пріоритетні сфери такі:
- машинобудівна;
- хімічна та нафтохімічна;
- вугільна;
- оборонна та ядерна;
- наукова та науково-технічна;
- сільське господарство;
- охорона здоров'я.
"Державна програма визначає пріоритетні напрямки та основні завдання розвитку технологій штучного інтелекту та впроваджує механізми державної підтримки, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних технологій з використанням технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки", — йдеться у рішенні.
В уряді розраховують, що розроблена та впроваджена державна програма з використання штучного інтелекту дозволить підвищити економічний потенціал країни та зміцнити позиції у світі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради оцінили вплив підвищення рівня заробітної плати на економіку України. У 2024 році "мінімалка" зросла двічі і становить 8 тис. грн.
Також ми писали, що за попередньою оцінкою Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%, а номінальний становив понад 6,5 трлн грн. У доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним обмінним курсом номінальний ВВП склав 178,8 млрд доларів (проти 162 млрд доларів у 2022 році, 199,7 млрд доларів у 2021 році).
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