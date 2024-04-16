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Штучний інтелект в економіці — Кабмін підтримав концепт програми

16 квітня 2024 10:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Штучний інтелект в економіці до 2026 року — Кабмін підтримав концепт програми
Інноваційні технології. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український уряд планує використовувати штучний інтелект у ключових сферах економіки до 2026 року. Йдеться про схвалення концепції державної цільової науково-технічної програми з використання технологій ШІ.

Це випливає з відповідного розпорядження №320-р, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що Кабінет міністрів визначив як замовника програми Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Відомству доручили разом з іншими центральними органами виконавчої влади за пів року розробити та подати проєкт державної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних сферах економіки.

Згідно з рішенням Кабміну, пріоритетні сфери такі:

  • машинобудівна;
  • хімічна та нафтохімічна;
  • вугільна;
  • оборонна та ядерна;
  • наукова та науково-технічна;
  • сільське господарство;
  • охорона здоров'я.

"Державна програма визначає пріоритетні напрямки та основні завдання розвитку технологій штучного інтелекту та впроваджує механізми державної підтримки, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних технологій з використанням технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки", — йдеться у рішенні.

В уряді розраховують, що розроблена та впроваджена державна програма з використання штучного інтелекту дозволить підвищити економічний потенціал країни та зміцнити позиції у світі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради оцінили вплив підвищення рівня заробітної плати на економіку України. У 2024 році "мінімалка" зросла двічі і становить 8 тис. грн.

Також ми писали, що за попередньою оцінкою Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%, а номінальний становив понад 6,5 трлн грн. У доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним обмінним курсом номінальний ВВП склав 178,8 млрд доларів (проти 162 млрд доларів у 2022 році, 199,7 млрд доларів у 2021 році).

Кабінет міністрів
штучний інтелект
економіка
уряд

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