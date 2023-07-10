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Ситуация на рынке топлива: как изменились цены на АЗС за неделю

10 июля 2023 08:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на АЗС — как изменилась стоимость топлива за неделю
Заправка автомобилей в АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за последнюю неделю автомобильные заправки активно меняли стоимость горючего. Все виды бензинов подорожали на фоне повышения налогов.

Об этом свидетельствует информация Консалтинговой группы "А-95".

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Как изменились цены на АЗС

Согласно этим данным, на прошлой неделе средняя стоимость топлива в стране изменилась так:

  • бензин А-95 подорожал на 3 гривны, до 47,89 гривны за литр;
  • бензин А-95-премиум прибавил в стоимости 2,77 гривны, до 49,96 гривны за литр;
  • дизельное топливо — на 3,44 гривны, до 46,84 гривны за литр.

В частности, в сети АЗС ОККО и WOG бензин А-95 и А-95+ подорожали на 3 гривны, до 49,99, и на 2 гривны, до 51,99. Дизель прибавил в стоимости 5 гривен, до 49,99 гривны за литр.

На АЗС SOCAR подорожал А-95 и дизтопливо на 4 гривны, А-95-премиум — на 5 гривен.

Укрнафта повысила стоимость бензинов и дизеля на 4,91 гривны:

  • бензин А-95 — до 45,90 гривны за литр;
  • бензин А-95+ — до 47,90 гривны за литр;
  • дизтопливо — до 44,90 гривны за литр.

Повышение налогов

С 1 июля текущего года налоги на горючее вернулись на уровень, который был до войны:

  • НДС — до 20%;
  • акциз на бензин — до EUR213;
  • на дизтопливо — до EUR140 за 1 тыс. л.

Напомним, ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что аграрии призвали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее, ведь такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива именно в период уборки урожая.

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