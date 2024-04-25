Отмена платы за доставку газа — мошенники придумали новую схему, как обмануть украинцев

Оплата за доставку газа. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В соцсетях начали распространять новость о том, что якобы для некоторых категорий населения будет отменена плата за доставку газа. Однако эта информация является ложью, которую используют мошенники.

Об этом пишет 24 канал в четверг, 25 апреля.

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Плата за доставку газа

В видео говорят, что в Украине будут отменены платежки за доставку газа для пенсионеров, многодетных семей, безработных, лиц с инвалидностью и членов семей военнослужащих.

Однако эта информация является ложной и опасна для пользователей услуг, поскольку мошенники указывают специальный Telegram-канал, на который нужно перейти для "отказа" от уплаты. Таким образом, злоумышленники получают личные данные пользователей, в частности, доступ к банковским счетам.

Кто имеет право на отказ от уплаты доставки газа

Как известно, что доставку газа в Украину могут не платить граждане, которые не использовали его в прошлом году из-за частичного или полного отключения. Стоимость будет рассчитываться только за фактически использованное сырье.

Ранее мы писали, что будут цены в платежках на газ и другие услуги с 1 мая 2024 года.

Кроме того, в Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 украинцы будут платить за услугу по старым ценам.