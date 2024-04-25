Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Отмена платы за доставку газа — мошенники придумали новую схему, как обмануть украинцев arrow

Отмена платы за доставку газа — мошенники придумали новую схему, как обмануть украинцев

25 апреля 2024 22:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Отмена платы за доставку газа — мошенники придумали новую схему, как обмануть украинцев
Оплата за доставку газа. Иллюстративное фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В соцсетях начали распространять новость о том, что якобы для некоторых категорий населения будет отменена плата за доставку газа. Однако эта информация является ложью, которую используют мошенники.

Об этом пишет 24 канал в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Плата за доставку газа

В видео говорят, что в Украине будут отменены платежки за доставку газа для пенсионеров, многодетных семей, безработных, лиц с инвалидностью и членов семей военнослужащих.

Однако эта информация является ложной и опасна для пользователей услуг, поскольку мошенники указывают специальный Telegram-канал, на который нужно перейти для "отказа" от уплаты. Таким образом, злоумышленники получают личные данные пользователей, в частности, доступ к банковским счетам.

Кто имеет право на отказ от уплаты доставки газа

Как известно, что доставку газа в Украину могут не платить граждане, которые не использовали его в прошлом году из-за частичного или полного отключения. Стоимость будет рассчитываться только за фактически использованное сырье.

Ранее мы писали, что будут цены в платежках на газ и другие услуги с 1 мая 2024 года.

Кроме того, в Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 украинцы будут платить за услугу по старым ценам.

цены на газ
коммунальные услуги
украинцы
деньги
экономика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри