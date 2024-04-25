Скасування плати за доставку газу — шахраї вигадали нову схему, як обдурити українців

Сплата за доставку газу. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У соцмережах почали поширювати новину про те, що нібито для деяких категорій населення скасують плату за доставку газу. Однак ця інформація є брехнею, яку використовують шахраї.

Про це пише 24 канал в четвер, 25 квітня.

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Плата за доставку газу

У відео кажуть, що в Україні начебто будуть скасовані платіжки за доставку газу для пенсіонерів, багатодітних сімей, безробітних, осіб з інвалідністю та членів сімей військовослужбовців.

Однак ця інформація є неправдивою та небезпечною для користувачів послуг, оскільки шахраї вказують спеціальний Telegram-канал, на який треба перейти для "відмови" від сплати. Таким чином зловмисники отримують особисті дані користувачів, зокрема, доступ до банківських рахунків.

Хто має право на відмову від сплати доставки газу

Як відомо, що доставку газу в Україні можуть не сплачувати громадяни, які не використовували його минулого року через часткове або повне відключення. Вартість буде обраховуватись лише за фактично використану сировину.

Раніше ми писали, що які будуть ціни у платіжках на газ та інші послуги з 1 травня 2024 року.

Крім того, у Міністерстві енергетики України стверджують, що зараз не розглядають питання підвищення тарифів на електричну енергію для населення. З огляду на це, з 1 травня 2024 року українці платитимуть за послугу за старими цінами.