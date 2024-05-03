Пенсии в Украине — в правительстве сделали важное заявление о невыплате средств

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском правительстве рассказали, как действовать пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым отменили выплату средств из-за невыполнения требования пройти проверку до 31 марта 2024 года. Таким категориям граждан разрешили пройти процедуру идентификации когда угодно, независимо от ранее озвученных сроков.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Как возобновить выплату пенсий

В рамках закона, пенсионные выплаты продолжают начислять пенсионерам, которые не вышли на связь с Пенсионным фондом до 31 марта, однако снять деньги люди не могут. Ведь средства не перечисляют на банковские карты.

Пенсионерам-переселенцам могут возобновить выплаты — как только те подтвердят свою личность в банке. В таком случае пенсию выплатят с учетом всех месяцев, когда человек не получал денег из-за непрохождения идентификации.

"Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена", — отмечается на правительственном сайте.

Если пенсионеры прошли идентификацию и не получили пенсионные выплаты в апреле, то их финансирование возобновят в ближайшее время. Это произойдет после поступления в ПФУ информации о подтверждении личности.

Как пройти идентификацию украинцам

Граждане могут пройти идентификацию для возобновления выплат благодаря нескольким вариантам:

лично посетив отделение "Ощадбанка" или орган ПФУ;

удаленно авторизировавшись с помощью "Дія.Підпису" на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи (подать заявку можно на сайте электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за пределами страны — получить в зарубежном дипучреждении удостоверение факта, что лицо живо и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Кроме того, госфинучреждение "Ощадбанк" упростило процедуру идентификации личности владельца счета для пенсионеров-переселенцев. С 30 апреля внутренне перемещенные лица — клиенты банка имеют право пройти идентификацию через обычный видеозвонок в контакт-центр банка.

Для того, чтобы подтвердить личность таким путем, необходимо согласовать назначение видеовызова. Это можно сделать, перейдя по следующей ссылке. Там нужно выбрать удобную дату и время.

Как известно, пенсионеры со статусом внутренне перемещенного лица, полученным до 24 февраля 2022 года, должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта этого года. Для прохождения соответствующей проверки было отведено девять месяцев. Таким образом, государство хотело убедиться, что средства поступают именно тем, кому они назначены.

Однако такое требование выполнили чуть более 220 тыс. пенсионеров, а в некоторых областях идентификацию не прошла половина таких лиц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования выплат в социальной сфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине выплаты ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.