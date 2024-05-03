Пенсії в Україні — в уряді зробили важливу заяву щодо невиплати коштів

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському уряді розповіли, як діяти пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким скасували виплату коштів через невиконання вимоги пройти перевірку до 31 березня 2024 року. Таким категоріям громадян дозволили пройти процедуру ідентифікації будь-коли, незалежно від раніше озвучених термінів.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Як відновити виплату пенсій

Зазначається, що в рамках закону пенсійні виплати продовжують нараховувати пенсіонерам, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом до 31 березня, проте зняти гроші люди не можуть. Адже кошти не перераховують на банківські картки.

Пенсіонерам-переселенцям можуть відновити виплати — тільки-но ті підтвердять свою особу в банку. У такому разі пенсію виплатять з урахуванням всіх місяців, коли людина не отримувала грошей через непроходження ідентифікації.

"Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена, — наголошується на урядовому сайті.

Якщо пенсіонери пройшли ідентифікацію та не отримали пенсійних виплат у квітні, то їх фінансування відновлять найближчим часом. Це станеться після надходження до ПФУ інформації про підтвердження особи.

Як пройти ідентифікацію українцям

Громадяни можуть пройти ідентифікацію для поновлення виплат завдяки кільком варіантам:

особисто відвідавши відділення "Ощадбанку" або орган ПФУ;

віддалено авторизувавшись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеозв'язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за межами країни — отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Окрім того, держфінустанова "Ощадбанк" спростила процедуру ідентифікації особи власника рахунку для пенсіонерів-переселенців. З 30 квітня внутрішньо переміщені особи — клієнти банку мають право пройти ідентифікацію через звичайний відеодзвінок до контакт-центру банку.

Для того, щоб підтвердити особу таким шляхом, необхідно погодити призначення відеодзвінка. Це можна зробити, перейшовши за наступним посиланням. Там потрібно обрати зручну дату та час.

Як відомо, пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщеної особи, отриманим до 24 лютого 2022 року, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня цього року. Для проходження відповідної перевірки відвели дев'ять місяців. Таким чином держава хотіла пересвідчитись, що кошти надходять саме тим, кому вони призначені.

Проте таку вимогу виконали лише трохи більше 220 тис. пенсіонерів, а в деяких областях ідентифікацію не пройшла половина таких осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування виплат у соціальній сфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.