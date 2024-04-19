Пенсии для ВПЛ — в Минреинтеграции рассказали, какие возобновить начисление выплат

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пенсионеры со статусом внутриперемещенных лиц (ВПЛ), не прошедшие физическую идентификацию в Ощадбанке, не получат выплат за апрель. Чтобы восстановить право на начисление средств, украинцы должны пройти соответствующую проверку.

О том, как это сделать, рассказали в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Неначисление выплат пенсионерам-ВПЛ

По требованиям, пенсионеры со статусом ВПЛ, полученным до 24 февраля 2022 года, должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. У граждан было достаточно времени для соответствующей проверки — девять месяцев. Так государство хотело убедиться, что деньги поступают именно тем, кому они назначены.

Однако последовали требованию только 228,4 тыс. пенсионеров-ВПЛ, в частности, в некоторых регионах идентификацию не прошла половина таких граждан. Поэтому с апреля текущего года выплату пенсий внутренне перемещенным лицам, не выполнившим требование по прохождению идентификации, приостановили. Их средства будут храниться на расчетных счетах, пока не пройдут идентификацию.

Как пройти идентификацию и получить выплаты

В ведомстве сообщили, что в случае непрохождения идентификации в установленный срок гражданину для продления выплаты пенсии нужно пройти проверку любым удобным способом.

Способы прохождения идентификации:

лично в отделении АО "Ощадбанк" или в сервисном центре ПФУ с документом, удостоверяющим личность;

в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Подписи;

с помощью видеосвязи на портале ПФУ, подав заявку на идентификацию по ссылке.

в зарубежном дипломатическом учреждении (для пенсионеров из числа ВПЛ, находящихся за границей).

Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине весной власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о том, как выросли выплаты у граждан весной 2024 года. Также обнародовали негативную статистику по численности пенсионеров.