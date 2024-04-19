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Отмена выплат пенсионерам — в Минреинтеграции рассказали, как вернуть средства

19 апреля 2024 11:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии для ВПЛ — в Минреинтеграции рассказали, какие возобновить начисление выплат
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине пенсионеры со статусом внутриперемещенных лиц (ВПЛ), не прошедшие физическую идентификацию в Ощадбанке, не получат выплат за апрель. Чтобы восстановить право на начисление средств, украинцы должны пройти соответствующую проверку.

О том, как это сделать, рассказали в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По требованиям, пенсионеры со статусом ВПЛ, полученным до 24 февраля 2022 года, должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. У граждан было достаточно времени для соответствующей проверки — девять месяцев. Так государство хотело убедиться, что деньги поступают именно тем, кому они назначены.

Однако последовали требованию только 228,4 тыс. пенсионеров-ВПЛ, в частности, в некоторых регионах идентификацию не прошла половина таких граждан. Поэтому с апреля текущего года выплату пенсий внутренне перемещенным лицам, не выполнившим требование по прохождению идентификации, приостановили. Их средства будут храниться на расчетных счетах, пока не пройдут идентификацию.

Как пройти идентификацию и получить выплаты

В ведомстве сообщили, что в случае непрохождения идентификации в установленный срок гражданину для продления выплаты пенсии нужно пройти проверку любым удобным способом.

Способы прохождения идентификации:

  • лично в отделении АО "Ощадбанк" или в сервисном центре ПФУ с документом, удостоверяющим личность;
  • в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Подписи;
  • с помощью видеосвязи на портале ПФУ, подав заявку на идентификацию по ссылке.
  • в зарубежном дипломатическом учреждении (для пенсионеров из числа ВПЛ, находящихся за границей).

 

пенсии
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине весной власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о том, как выросли выплаты у граждан весной 2024 года. Также обнародовали негативную статистику по численности пенсионеров.

 

 

выплаты
пенсии
ПФУ
Ощадбанк
деньги
пенсионеры
Минреинтеграции

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