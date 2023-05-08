Цены на нефть и газ — сколько будут стоить энергоресурсы до 2025-го

Работник оператора газохранилищ Украины "Укртрансгаз". Фото: Naftogaz.com

В Национальном банке Украины сделали прогноз мировой стоимости нефти и природного газа. Ожидается, что энергоресурсы подешевеют до 2025 года.

Об этом говорится в последнем "Инфляционном отчете" Национального банка.

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Стоимость нефти

В мире ожидается ускорение роста спроса на нефть в этом году — с 710 тыс. барр./сутки в первом квартале до 2,6 млн барр./сутки в четвертом квартале. Наибольшее влияние окажет открытие китайских границ для туристов и активизация неудовлетворенного спроса в Китае.

"Активизация экономической активности в большинстве регионов мира в весенний период приведет к увеличению спроса и, соответственно, краткосрочному повышению цен на энергоносители", — отмечают в НБУ.

По прогнозу, в 2023 году средняя стоимость нефти упадет на 10,7%, до 89,1 доллара, в 2024 году на 8,6% до 81,4 доллара, в 2025 году на 14,6%, до 69,5% долларов за баррель. Средняя цена нефти марки Brent в прошлом году выросла на 41,8%, до 99,8 доллара за баррель.

Стоимость газа

На европейском рынке стоимость природного газа также будет постепенно снижаться.

"Это обусловлено скорым уменьшением зависимости европейского рынка от трубопроводного российского газа на фоне увеличения производства и поставок СПГ в США и других странах. Однако из-за высокого спроса страны Азии будут продолжать конкурировать с Европой за СПГ, что будет сдерживать цены от стремительного падения", — отмечают специалисты.

Ожидается, что в 2023 году цены на газ упадут на 43,8% до 766,5 долларов за тысячу куб. м., в 2024-м — на 17,5%, до 632,3 доллара, в 2025 году на 27,8%, до 456,8 доллара. Цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в прошлом году выросли на 136,8% до 1362,9 доллара за 1 тысячу куб. м.

Напомним, на украинском топливном рынке на этой неделе (8-14 мая) ожидается снижение стоимости бензина и дизтоплива на заправочных станциях. В основном, это обусловлено падением цен на нефть, которое наблюдалось на прошлой неделе.

Также мы писали, что с 1 мая страны-участники ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти. Постепенное уменьшение производства "черного золота" будет продолжаться до конца 2023 года. По оценке аналитиков этот шаг вызовет немедленный рост стоимости нефти. Прогнозируют повышение цен на 10 долларов за баррель.