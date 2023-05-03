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Світові ціни на нафту різко змінили курс: що відбувається на ринку

3 травня 2023 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту у світі різко змінили курс — що відбувається на ринку
Працівник нафтової компанії. Фото: ugv.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 3 травня, світові ціни на нафту різко впали — навіть на тлі рішення про скорочення видобутку країнами ОПЕК+. Зокрема, "чорне золоте" марки Brent зараз коштує 75,3 долара за барель.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Що відбувається на ринку нафти

Так, ф'ючерси на марку Brent подешевшали на 0,01%, до 75,31 долара за барель, а на нафту West Texas Intermediate (WTI) — на 0,1%, до 71,60 доларів за барель. Примітно, що на попередній сесії обидва контракти закрилися на найнижчому рівні з 24 березня, коли зафіксували найбільше одноденне відсоткове зниження з початку січня цього року.

Причина — очікування інвесторами підвищення процентних ставок у Сполучених Штатах та Європі. Як зазначає Reuters, зараз настрої на ринку нафти — негативні.

"Інвестори, схоже, все більше нервують через макроекономічні перспективи. А також їхні наслідки для попиту на нафту", — йдеться у статті.

Так, очікується, що сьогодні Федеральна резервна система США вкотре серйозно підвищить процентні ставки в рамках боротьби з інфляцією. Йдеться про зростання на 25 базисних пунктів. Європейський центробанк планує підвищити ставки завтра, 4 травня.

"Подальші ж підвищення можуть уповільнити економічне зростання. І вдарити по попиту на енергію", — наголошується у матеріалі.

Більше про нафту

Нагадаємо, з 1 травня країни-учасниці ОПЕК+ почали добровільно скорочувати видобуток нафти. Поступове зменшення виробництва "чорного золота" триватиме до кінця 2023 року. За оцінкою аналітиків, цей крок викличе негайне зростання вартості нафти. Прогнозують підвищення цін на 10 доларів за барель.

У Міністерстві фінансів Росії заявили, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз. Причиною називають падіння доходів від нафти та природного газу.

Індія за останній місяць наростила імпорт дешевої нафти з Росії. Обсяги російського ресурсу у квітні перевищили поставки з Іраку та Саудівської Аравії.

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