Экономика в Украине держится на плечах всего 7 млн граждан

Граждане столицы Украины. Фото: Новини.LIVE

В Украине насчитывается 11,7 миллионов экономически активных граждан. Из них работают около 9,3 миллиона, безработных — 2,7 миллиона украинцев.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Украинского института будущего (UIF).

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Трудовые ресурсы в Украине

По подсчетам специалистов, всего во время войны в Украине насчитывается до 28,5 миллиона человек. Из этого количества доля экономически неактивного населения — 16,8 миллиона. Речь идет о пенсионерах и детях.

Как отмечают эксперты, если из этого числа отнять еще бюджетников, то останется 6-7 миллионов граждан, составляющих "упряжку", которая везет на себе всю украинскую экономику.

При этом аналитики предостерегают, что такая неутешительная ситуация может ухудшиться. Причиной тому является дальнейшая миграция населения на фоне войны. В стране все меньше будет кому создавать ВВП, платить налоги. Следовательно, страна будет не способна обслуживать бюджет и выполнять социальные обязательства.

"Дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов, потому что это естественно: если на одного работающего человека придется два неработающих, чтобы их обеспечить, придется усиливать налоговую нагрузку. Следовательно, отсюда будет фискализация экономики", — отмечают в Украинском институте будущего.

Аналитики уверены, что уже сейчас необходимо заниматься вопросом возвращения украинских граждан из-за границы.

Отток средств за границу

Ранее в Национальном банке рассказали, что украинцы за год полномасштабной войны России против Украины активно тратили деньги за границей. Сумма, перечисленная с банковских счетов, в семь раз больше по сравнению с показателем 2021 года.

По информации НБУ, с мая по декабрь прошлого года отток средств за границу с банковских счетов граждан Украины увеличился в четыре раза. Количество платежей, осуществленных украинцами за пределами страны, увеличилось с 59,3 миллиона до 256,3 миллиона раз.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.