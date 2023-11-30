Словакия расширит запрет на импорт украинской агропродукции
Словацкое правительство продлило ограничение на ввоз агропродукции из Украины на неопределенный срок. В дополнение, список запрещенных для импорта товаров также был расширен.
Об этом указывается в официальном сообщении правительства Словакии.
Запрет Словакии на импорт агропродукции из Украины
По данным издания Forbes, временный запрет Словакии, который действовал до конца 2023 года, охватывал четыре вида товаров: пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника.
В свою очередь местное издание Teraz указывает, что теперь в этот список добавлены мед, ячмень, пшеничная мука, солод, соевые бобы, сахар из сахарной свеклы, отруби, шрот и другие твердые отходы, возникающие при извлечении растительных жиров или масел.
Предыстория на запрет украинской агропродукции в Европе
Известно, что 15 сентября Европейская комиссия объявила о том, что не будет продлевать ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины после этой даты. Тем не менее, Польша, Словакия и Венгрия решили ввести свои собственные ограничения на импорт зерна из Украины. В Словакии эти ограничения были установлены до конца текущего года.
В свою очередь Минэкономики Украины подало жалобу в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за этого запрета на ввоз агропродукции. Уже 19 сентября украинское правительство утвердило новую процедуру экспорта некоторых видов продукции в отдельные государства ЕС.
Позднее министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования для торговли зерном, что должно позволить снять запрет на импорт этих четырех украинских товаров в Словакию после введения этой системы.
Напомним, что во время войны государство оказало материальную поддержку более 3 тысячам украинских фермеров. Больше всего средств получили аграрии трех областей.
Тем временем министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.
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