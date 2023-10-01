Когда возобновится экспорт украинской агропродукции в ЕС

Украинский экспорт зерновых. Фото: google.com

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в ежедневном режиме проводит прямые переговоры с министрами сельского хозяйства европейских стран, блокировавших и продолжающих блокировать украинский аграрный экспорт.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказала директор Всеукраинского аграрного форума Мария Дидух.

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Она напомнила, что украинское правительство еще 17 сентября предложило упомянутым странам альтернативный механизм лицензирования украинского агроэкспорта. По ее убеждению, в ближайшее время процесс все-таки сдвинется с "мертвой точки", а механизм лицензирования экспорта станет компромиссным выходом из сложившейся ситуации.

Что предполагает механизм лицензирования экспорта

Четыре из пяти европейских стран, блокировавших или продолжающих блокировать украинский аграрный экспорт (Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния), уже согласовали механизм лицензирования.

В свою очередь, Польша сейчас прорабатывает украинские предложения.

Утверждение механизма лицензирования экспорта послужит толчком для возобновления экспортных потоков, уверена собеседница Новини.LIVE. Но это не произойдет быстро, потому что механизм лицензирования предполагает наработку определенных документов.

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Суть данного механизма следующая: украинские сельхозпроизводители и трейдеры будут обращаться в Минэкономики с заявками на экспорт; Минэкономики будет в свою очередь согласовывать эти заявки со странами — потенциальными импортерами; и только после этого заявители будут получать (или не получать) лицензию на экспорт конкретных объемов определенных сельхозкультур в конкретную страну. Лицензии будут бесплатными, но экспортировать без лицензии никто не сможет.

Разработка соответствующего механизма лицензирования требует определенного времени. Над этим сейчас стороны и трудятся.

Также следует учитывать, что 15 октября в Польше состоятся выборы, и, возможно, через неделю-две после этого политические и экономические расклады изменятся.

Когда можно ожидать результатов переговоров

Мария Дидух ожидает, что максимум через неделю (разговор проходил 27 сентября — Ред.) можно ожидать первые результаты переговоров. Потом еще дней 10 потребуется правительствам стран на проработку механизма лицензирования. Импорт может быть возобновлен уже с середины октября. Но в тех объемах, которые согласуют стороны.

Но здесь важно время. Впереди жатва. Если Украина из-за переговоров будет терять эффективность и темпы транзита, то Россия, также имеющая хороший урожай, в это время будет наращивать объемы экспорта, занимая экспортные ниши Украины. А потом будет использовать это в своей гибридной войне как инструмент шантажа мирового сообщества голодом, уверена директор Всеукраинского аграрного форума.

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Напомним, по оценкам Национального банка Украины продление торговых ограничений отдельными европейскими странами после 15 сентября повлечет потери для украинского экспорта на уровне около 600 млн долларов во II полугодии 2023 года.

Возобновление украинского агроэкспорта должно состояться в октябре. Фото: agronom.com.ua

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

6 сентября на встрече с Европейской Комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

Уже 12 сентября Совет министров Польши призвал Еврокомиссию продлить после 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех видов сельскохозяйственной продукции.

А 14 сентября Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Вместе с тем Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на импорт украинского зерна.

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Впоследствии Болгария заявила, что хочет запретить импорт украинского подсолнечника.

В настоящее время Еврокомиссия раздумывает, защищать ли страны ЕС в "зерновом конфликте" с Украиной.

Тем временем Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Конфликт продолжается.

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О том, когда и на каких условиях может быть возобновлен полноценный экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза, читайте в интервью директора Всеукраинского аграрного форума Марии Дидух для Новини.LIVE