Сегодня энергосистема Украины будет работать без ограничений, — Галущенко

Сейчас продолжаются ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших от российских обстрелов

Сегодня, 14 марта, энергосистема Украины будет работать без ограничений. В настоящее время генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Подробности

По словам министра, продолжаются ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.

"В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры", — сообщил Галущенко.

Напомним, в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

Добавим, в Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.