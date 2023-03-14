Сегодня энергосистема Украины будет работать без ограничений, — Галущенко
Сегодня, 14 марта, энергосистема Украины будет работать без ограничений. В настоящее время генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
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По словам министра, продолжаются ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.
"В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры", — сообщил Галущенко.
Напомним, в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.
Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.
Добавим, в Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.