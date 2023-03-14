Сьогодні енергосистема України працюватиме без обмежень, — Галущенко

Наразі тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали від російських обстрілів

Сьогодні, 14 березня, енергосистема України буде працювати без обмежень. Наразі генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За словами міністра, тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.

"У Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури", — повідомив Галущенко.

Нагадаємо, у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

Додамо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.