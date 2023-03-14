Сьогодні енергосистема України працюватиме без обмежень, — Галущенко
Сьогодні, 14 березня, енергосистема України буде працювати без обмежень. Наразі генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
-
Пропозиція рф продовжити зернову ініціативу всього на 60 днів суперечить умовам угоди — Кубраков
-
Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"
-
Недостреленого у серпні новокаховського колаборанта Гуру намагалися підірвати: деталі
-
Британська розвідка розповіла про ситуацію зі снарядами у російських військах
-
Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі
-
Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Краматорську: одна людина загинула
-
"Тоттенгем" обрав нового тренера замість Антоніо Конте
-
Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху": вона була його тренеркою
-
Інвестори втратили через крах одного з провідних банків США $465 млрд, — Bloomberg
-
"Рупор" одеського ППО повідомляє про пуски ракет по області
Деталі
За словами міністра, тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.
"У Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури", — повідомив Галущенко.
Нагадаємо, у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.
Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.
Додамо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.