ДТЕК пояснив, від чого залежать обсяги споживання електроенергії

У компанії розповіли про деталі роботи української енергосистеми

У ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Інтенсивність роботи української енергосистеми

У ДТЕК зазначають, що українці щодня споживають різну кількість електроенергії. На це впливають низка факторів. Обсяг залежить від:

погодних умов;

часу доби (ранок, день чи ніч);

завантаженості роботою промислових підприємств.

Коли застосовують превентивні відключення електрики

Як розповіли в енергопостачальній компанії Yasno (група ДТЕК), під час ракетних обстрілів змушені наперед вимикати світло, оскільки в такі моменти в українській енергосистемі фіксують перепади напруги.

Так, під час влучання ракети в трансформатор є ймовірність того, що або мережі, або сам об'єкт генерації отримають пошкодження від підвищення напруги. У такому випадку наслідки доведеться ліквідовувати довше.

"Уявимо мережу водопровідних труб: до однієї великої через насос приєднано багато маленьких, більш тонких. Насос тримає напір об'єму води з великої труби, зменшує його і подає в маленькі трубочки. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки розірвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа", — зауважили в Yasno.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

За оцінками експертів проєкту "росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.

За даними громадської організації Transparency International Ukraine, на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років.