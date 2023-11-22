Льготы на коммунальные услуги — как получить скидку семьям с детьми в 50%

Прибор учета. Фото: vodokanal.kiev.ua

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили некоторые детали получения 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги. В частности для многодетных граждан и семей с приемными детьми.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Скидка 50% на коммунальные услуги

По данным ПФУ, на 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право уязвимые категории граждан:

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечители);

родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибшие или умершие, пропали без вести при исполнении служебных обязанностей;

семьи, у которых есть дети с инвалидностью.

В частности, представители фонда объяснили, по какому порядку учитывают доходы при оформлении льготы многодетной семье на коммунальные услуги.

В ПФУ отмечают, что в совокупный доход льготника включают начисленные следующие доходы:

пенсию;

заработную плату;

денежное довольствие;

стипендию;

социальную помощь (не касается единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия во время усыновления ребенка, единовременного пособия на погребение);

доходы от предпринимательской деятельности;

пособие по безработице и другую денежную помощь;

осуществляемую фондами социального страхования.

Льготы для семей с приемными детьми

Также в фонде отметили, что семья, в которой проживают приемные дети, имеет право на льготы, если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (3760 гривен).

Льготу в размере 50% скидки предоставляют:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законом (21 кв. метр площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в помещении (в частности, приемного ребенка), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

на пользование жилищно-коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение, другие услуги) и на цену сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в рамках норм и социальных нормативов, определенных правительством);

на стоимость топлива (если в доме нет центрального отопления).

Как получить льготу на коммунальные услуги

Для получения такой льготы гражданам необходимо обратиться в один из указанных субъектов предоставления админуслуг с документами. В частности, с копией документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с предъявлением оригиналов указанных документов). Обращаться нужно:

в Территориальные органы ПФУ;

в исполнительные органы сельских, поселковых, горсоветов;

в исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;

в Центры предоставления админуслуг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.