Пільги на комуналку — як отримати 50 відсотків знижки

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі категорії громадян мають право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомо категорії людей, яким призначають 50% знижки.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За даними фахівців фонду, на 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг мають право вразливі категорії громадян, а також ті, хто має особливі заслуги. А саме:

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, родини опікунів (піклувальники);

батьки та члени сім'ї особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули чи померли, зникли безвісти під час виконання службових обов'язків;

особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, хворобою чи вислугою років, котрі мають інвалідність, отриману під час виконання службових обов'язків та члени їхніх родин;

дружини (чоловіки) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей (на час піклування) померлих осіб з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яких віднесено до категорії 3, смерть яких пов'язана з катастрофою на ЧАЕС;

родини, які мають дітей з інвалідністю;

учасники війни;

окремі категорії громадян з числа жертв нацистських переслідувань.

Як отримати пільгу і що для цього потрібно

Для отримання такої пільги громадянам потрібно звернутись в один із зазначених суб'єктів надання адмінпослуги з відповідним пакетом документів. Звертатися потрібно:

у Територіальні органи Пенсійного фонду;

у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

у виконавчі комітети сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад;

у Центри надання адміністративних послуг.

Послугу можна замовити, подавши заяву на отримання, шляхом відправлення документів поштою чи електронною поштою, заповнивши заяву на отримання послуги дистанційно на сайті за посиланням.

Документи, які необхідно на отримання послуги:

паспорт громадянина;

заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів);

копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Держреєстрі фізосіб — платників податків (картка платника податків).

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.