Пільги на комунальні послуги — як отримати знижку родинам із дітьми у 50%

Прилад обліку. Фото: vodokanal.kiev.ua

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили деякі деталі отримання 50% знижки на житлово-комунальні послуги. Зокрема, для багатодітних громадян та сімей із прийомними дітьми.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Знижка у 50% на комунальні послуги

За даними ПФУ, на 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг мають право вразливі категорії громадян, як приклад:

багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, сім'ї опікунів (піклувальники);

батьки та члени родини особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули чи померли, зникли безвісти при виконання службових обов'язків;

родини, у яких є діти з інвалідністю.

Зокрема, представники фонду пояснили, за яким порядком враховують доходи під час оформлення пільги багатодітній родині на комунальні послуги.

У ПФУ зазначають, що до сукупного доходу пільговика включають нараховані такі доходи:

пенсію;

заробітну плату;

грошове забезпечення;

стипендію;

соціальну допомогу (не стосується одноразової допомоги при народженні дитини, одноразової допомоги під час усиновлення дитини, одноразової допомоги на поховання);

доходи від підприємницької діяльності;

допомогу з безробіття та іншу грошову допомогу, що здійснюють фонди соціального страхування.

Пільги для сімей із прийомними дітьми

Також у фонді зауважили, що сім’я, в якій проживають прийомні діти, має право на пільги, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (3760 гривень).

Пільгу у розмірі 50% знижки надають:

на оплату житла в межах норм, передбачених законом (21 кв. метр площі житла на кожного члена родини, який постійно проживає у приміщенні (зокрема, прийомну дитину), та додатково 10,5 кв. метра на родину);

на користування житлово-комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, решта послуг) та на ціну скрапленого балонного газу для побутових потреб (в рамках норм та соціальних нормативів, визначених урядом);

на вартість палива (якщо у будинку немає центрального опалення).

Як отримати пільгу на комунальні послуги

Для отримання такої пільги громадянам необхідно звернутись в один із зазначених суб'єктів надання адмінпослуги з документами. Зокрема, з копією документів, що підтверджують право пільговика та членів його родини на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів). Звертатися потрібно:

у Територіальні органи ПФУ;

у виконавчі органи сільських, селищних, міськрад;

у виконавчі комітети сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад;

у Центри надання адмінпослуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.