Пільги на комунальні послуги — як отримати знижку родинам із дітьми у 50%

Солідна знижка на комунальні послуги — як отримати пільгу у 50%
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили деякі деталі отримання 50% знижки на житлово-комунальні послуги. Зокрема, для багатодітних громадян та сімей із прийомними дітьми.
Про це йдеться у матеріалах ПФУ.
Знижка у 50% на комунальні послуги
За даними ПФУ, на 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг мають право вразливі категорії громадян, як приклад:
- багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, сім'ї опікунів (піклувальники);
- батьки та члени родини особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули чи померли, зникли безвісти при виконання службових обов'язків;
- родини, у яких є діти з інвалідністю.
Зокрема, представники фонду пояснили, за яким порядком враховують доходи під час оформлення пільги багатодітній родині на комунальні послуги.
У ПФУ зазначають, що до сукупного доходу пільговика включають нараховані такі доходи:
- пенсію;
- заробітну плату;
- грошове забезпечення;
- стипендію;
- соціальну допомогу (не стосується одноразової допомоги при народженні дитини, одноразової допомоги під час усиновлення дитини, одноразової допомоги на поховання);
- доходи від підприємницької діяльності;
- допомогу з безробіття та іншу грошову допомогу, що здійснюють фонди соціального страхування.
Пільги для сімей із прийомними дітьми
Також у фонді зауважили, що сім’я, в якій проживають прийомні діти, має право на пільги, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (3760 гривень).
Пільгу у розмірі 50% знижки надають:
- на оплату житла в межах норм, передбачених законом (21 кв. метр площі житла на кожного члена родини, який постійно проживає у приміщенні (зокрема, прийомну дитину), та додатково 10,5 кв. метра на родину);
- на користування житлово-комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, решта послуг) та на ціну скрапленого балонного газу для побутових потреб (в рамках норм та соціальних нормативів, визначених урядом);
- на вартість палива (якщо у будинку немає центрального опалення).
Як отримати пільгу на комунальні послуги
Для отримання такої пільги громадянам необхідно звернутись в один із зазначених суб'єктів надання адмінпослуги з документами. Зокрема, з копією документів, що підтверджують право пільговика та членів його родини на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів). Звертатися потрібно:
- у Територіальні органи ПФУ;
- у виконавчі органи сільських, селищних, міськрад;
- у виконавчі комітети сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад;
- у Центри надання адмінпослуг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.
Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.
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