Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Солідна знижка на комунальні послуги — як отримати пільгу у 50% arrow

Солідна знижка на комунальні послуги — як отримати пільгу у 50%

22 листопада 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги на комунальні послуги — як отримати знижку родинам із дітьми у 50%
Прилад обліку. Фото: vodokanal.kiev.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили деякі деталі отримання 50% знижки на житлово-комунальні послуги. Зокрема, для багатодітних громадян та сімей із прийомними дітьми.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Читайте також:

Знижка у 50% на комунальні послуги

За даними ПФУ, на 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг мають право вразливі категорії громадян, як приклад:

  • багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, сім'ї опікунів (піклувальники);
  • батьки та члени родини особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули чи померли, зникли безвісти при виконання службових обов'язків;
  • родини, у яких є діти з інвалідністю.

Зокрема, представники фонду пояснили, за яким порядком враховують доходи під час оформлення пільги багатодітній родині на комунальні послуги.

У ПФУ зазначають, що до сукупного доходу пільговика включають нараховані такі доходи:

  • пенсію;
  • заробітну плату;
  • грошове забезпечення;
  • стипендію;
  • соціальну допомогу (не стосується одноразової допомоги при народженні дитини, одноразової допомоги під час усиновлення дитини, одноразової допомоги на поховання);
  • доходи від підприємницької діяльності;
  • допомогу з безробіття та іншу грошову допомогу, що здійснюють фонди соціального страхування.

Пільги для сімей із прийомними дітьми

Також у фонді зауважили, що сім’я, в якій проживають прийомні діти, має право на пільги, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (3760 гривень).

Пільгу у розмірі 50% знижки надають:

  • на оплату житла в межах норм, передбачених законом (21 кв. метр площі житла на кожного члена родини, який постійно проживає у приміщенні (зокрема, прийомну дитину), та додатково 10,5 кв. метра на родину);
  • на користування житлово-комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, решта послуг) та на ціну скрапленого балонного газу для побутових потреб (в рамках норм та соціальних нормативів, визначених урядом);
  • на вартість палива (якщо у будинку немає центрального опалення).

Як отримати пільгу на комунальні послуги

Для отримання такої пільги громадянам необхідно звернутись в один із зазначених суб'єктів надання адмінпослуги з документами. Зокрема, з копією документів, що підтверджують право пільговика та членів його родини на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів). Звертатися потрібно:

  • у Територіальні органи ПФУ;
  • у виконавчі органи сільських, селищних, міськрад;
  • у виконавчі комітети сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад;
  • у Центри надання адмінпослуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі