Пособие на проживание – переселенцам объяснили нюансы и возможные проблемы

Украинские внутренние переселенцы. Фото: google.com

В Министерстве социальной политики Украины объяснили гражданам, в течение какого времени они могут получить денежные средства после подачи заявления на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о социальной помощи на проживание.

Об этом сообщает Минсоцполитики в Telegram.

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Когда должны поступать выплаты

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется АО "Ощадбанк" ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа. Раз в месяц производится выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты соцпомощи.

"Если вы подали заявление на получение помощи на проживание для ВПЛ и вам были назначены выплаты, то следует ожидать зачисления средств", — рассказали специалисты.

Как пояснили в ведомстве, срок зачисления зависит от того, когда Ощадбанк перечислит средства в конкретный банк. После этого средства от Министерства поступят на счета, указанные гражданином при подаче заявления.

В случае, если граждане подали заявление на помощь, а она не поступает более двух месяцев, нужно обратиться в орган соцзащиты, в котором оформлялась справка ВПЛ и социальная помощь.

В Министерстве отметили, что бывают случаи, когда банк не может перечислить средства на счет получателя из-за ошибки в оформленном заявлении.

Те, кто имеют официальный статус ВПЛ, ежемесячно получают пособие в размере:

2 тыс. грн — для лиц от 18 лет;

3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей.

Если на карту не приходят выплаты ВПЛ, можно обращаться:

по номеру горячей линии (15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

в управлении социальной защиты населения.

Потеря помощи ВПЛ

Ранее в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца. При этом прекращают и выплаты государственной помощи.

Так, гражданин может потерять статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если не явится в течение десяти дней в орган социальной защиты населения после проверки по месту жительства. В то же время, проверки должны производиться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Напомним, от власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Также мы писали, что украинское правительство разрешило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, вместо пенсионного удостоверения в виде электронной платежной карты (ЭПП), оформлять обычное бумажное пенсионное. Это позволит получить ряд услуг.