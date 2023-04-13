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Соцпомощь на проживание: переселенцам объяснили нюансы и возможные проблемы

13 апреля 2023 09:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пособие на проживание – переселенцам объяснили нюансы и возможные проблемы
Украинские внутренние переселенцы. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины объяснили гражданам, в течение какого времени они могут получить денежные средства после подачи заявления на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о социальной помощи на проживание.

Об этом сообщает Минсоцполитики в Telegram.

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Когда должны поступать выплаты

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется АО "Ощадбанк" ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа. Раз в месяц производится выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты соцпомощи.

"Если вы подали заявление на получение помощи на проживание для ВПЛ и вам были назначены выплаты, то следует ожидать зачисления средств", — рассказали специалисты.

Как пояснили в ведомстве, срок зачисления зависит от того, когда Ощадбанк перечислит средства в конкретный банк. После этого средства от Министерства поступят на счета, указанные гражданином при подаче заявления.

В случае, если граждане подали заявление на помощь, а она не поступает более двух месяцев, нужно обратиться в орган соцзащиты, в котором оформлялась справка ВПЛ и социальная помощь.

В Министерстве отметили, что бывают случаи, когда банк не может перечислить средства на счет получателя из-за ошибки в оформленном заявлении.

Те, кто имеют официальный статус ВПЛ, ежемесячно получают пособие в размере:

  • 2 тыс. грн для лиц от 18 лет;
  • 3 тыс. грн  для лиц с инвалидностью и детей.

Если на карту не приходят выплаты ВПЛ, можно обращаться:

  • по номеру горячей линии (15-48);
  • в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);
  • в управлении социальной защиты населения.

Потеря помощи ВПЛ

Ранее в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца. При этом прекращают и выплаты государственной помощи.

Так, гражданин может потерять статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если не явится в течение десяти дней в орган социальной защиты населения после проверки по месту жительства. В то же время, проверки должны производиться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Напомним, от власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Также мы писали, что украинское правительство разрешило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, вместо пенсионного удостоверения в виде электронной платежной карты (ЭПП), оформлять обычное бумажное пенсионное. Это позволит получить ряд услуг.

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