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Українцям розповіли, коли можна втратити статус переселенця

20 березня 2023 14:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ВПО можуть втратити статус виплати — що треба знати
Разом із втратою статусу ВПО припиняють і виплати державної допомоги
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахували випадки, коли українці можуть втратити статус переселенця. Разом з цим припиняють і виплати державної допомоги.

Про це повідомляє пресцентр Мінреінтеграції.

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Як не втратити статус ВПО

Як зазначають у відомстві, громадянин може втратити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо не з'явиться упродовж десяти днів в орган соціального захисту населення після перевірки за місцем проживання. Водночас, перевірки мають здійснюватися тільки при підозрі на неправомірне отримання допомоги ВПО.

Так, під час перевірки посадова особа соціальної служби повинна скласти відповідний акт. Також має залишити повідомлення про необхідність упродовж 10 днів прибути в орган соцзахисту населення для проходження ідентифікації.

"У разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО та припинити передбачені для них виплати. Перевірки мають здійснюватись лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", — цитує пресслужба віцепрем'єрку Ірину Верещук.

Окрім цього, статус ВПО можна втратити:

  • під час переїзду за кордон;
  • у разі повернення на місце постійного проживання;
  • якщо не повідомити своєчасно про зміну фактичного місця проживання.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

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