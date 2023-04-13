Допомога на проживання — переселенцям пояснили нюанси та можливі проблеми

Українські внутрішні переселенці. Фото: google.com

У Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, протягом якого часу вони можуть отримати кошти після подання заяви на виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Йдеться про соціальну допомогу на проживання.

Про це повідомляє Мінсоцполітики у Telegram.

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Коли мають надходити виплати

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється АТ "Ощадбанк" щомісяця до третього, 13 і 23 числа. Раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати соцдопомоги.

"Якщо ви подали заяву на отримання допомоги на проживання для ВПО і вам були призначені виплати, то слід очікувати на зарахування коштів", — розповіли фахівці.

Як пояснили у відомстві, термін зарахування залежить від того, коли Ощадбанк перерахує кошти до конкретного банку. Після цього кошти від Міністерства надійдуть на рахунки, вказані громадянином під час подання заяви.

У разі, якщо громадяни подали заяву на допомогу, а вона не надходить більше двох місяців, потрібно звернутися у той орган соцзахисту, в якому оформлялася довідка ВПО та соціальна допомога.

У Міністерстві зауважили, що бувають випадки, коли банк не може зарахувати кошти на рахунок отримувача через помилку в оформленій заяві.

Ті, хто має офіційний статус ВПО, щомісяця отримують допомогу у розмірі:

2 тис. грн — для осіб від 18 років;

3 тис. — для осіб з інвалідністю та дітей.

Якщо на картку не приходять виплати ВПО, можна звертатися:

за номером гарячої лінії (15-48);

в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);

в управління соціального захисту населення.

Втрата допомоги ВПО

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахували випадки, коли українці можуть втратити статус переселенця. Разом з цим припиняють і виплати державної допомоги.

Так, громадянин може втратити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо не з'явиться упродовж десяти днів в орган соціального захисту населення після перевірки за місцем проживання. Водночас, перевірки мають здійснюватися тільки при підозрі на неправомірне отримання допомоги ВПО.

Нагадаємо, від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

Також ми писали, що український уряд дозволив внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, замість пенсійного посвідчення у вигляді електронної платіжної картки (ЕПП), оформлювати звичайне паперове пенсійне. Це дасть можливість отримати низку послуг.