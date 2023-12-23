Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Соцвыплаты одиноким родителям — как можно получить arrow

Соцвыплаты одиноким родителям — как можно получить

23 декабря 2023 12:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Соцвыплаты одиноким родителям — как можно получить
Мать с ребенком. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Некоторые группы украинцев могут рассчитывать на социальные выплаты от государства. В частности, такие выплаты может получить одинокая мать или отец, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

На какую денежную помощь может рассчитывать одинокий родитель или мать, рассказали в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Как получить выплаты на содержание ребенка

Социальная помощь предусмотрена для воспитывающих ребенка. Объем пособия определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека.

Чтобы получить помощь на содержание ребенка, необходимо обратиться в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или подать заявление через портал "Дію".

К заявлению нужно добавить:

  • Декларацию о доходах и имущественном положении семьи.
  • Копия свидетельства о рождении ребенка.
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери.
  • Справка о доходах, если они не указаны в других источниках и не могут быть получены органами социальной защиты по их запросу в соответствии с действующим законодательством.
  • В случае смерти одного из родителей — копию свидетельства о смерти и справку о том, что дети не получают пенсию или государственную социальную помощь.
  • В случае усыновления ребенка — копию решения об усыновлении.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министерство социальной политики анонсировало масштабное изменение в вопросе назначения разных видов социальной помощи и компенсаций украинцам, начиная с 2024 года. Нововведение коснется всех возможных выплат.

Также мы писали, что в начале декабря 2023 г. в Украине было зафиксировано практически 200 тысяч должников по алиментам. За неполные два года великой войны количество новых должников, попавших в Реестр, возросло на около 12 тысяч человек. Заметим, что большинство из них мужчины.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме