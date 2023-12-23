Соцвыплаты одиноким родителям — как можно получить

Мать с ребенком. Фото: Adobe

Некоторые группы украинцев могут рассчитывать на социальные выплаты от государства. В частности, такие выплаты может получить одинокая мать или отец, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

На какую денежную помощь может рассчитывать одинокий родитель или мать, рассказали в Министерстве социальной политики.

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Как получить выплаты на содержание ребенка

Социальная помощь предусмотрена для воспитывающих ребенка. Объем пособия определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека.

Чтобы получить помощь на содержание ребенка, необходимо обратиться в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или подать заявление через портал "Дію".

К заявлению нужно добавить:

Декларацию о доходах и имущественном положении семьи.

Копия свидетельства о рождении ребенка.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери.

Справка о доходах, если они не указаны в других источниках и не могут быть получены органами социальной защиты по их запросу в соответствии с действующим законодательством.

В случае смерти одного из родителей — копию свидетельства о смерти и справку о том, что дети не получают пенсию или государственную социальную помощь.

В случае усыновления ребенка — копию решения об усыновлении.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министерство социальной политики анонсировало масштабное изменение в вопросе назначения разных видов социальной помощи и компенсаций украинцам, начиная с 2024 года. Нововведение коснется всех возможных выплат.

Также мы писали, что в начале декабря 2023 г. в Украине было зафиксировано практически 200 тысяч должников по алиментам. За неполные два года великой войны количество новых должников, попавших в Реестр, возросло на около 12 тысяч человек. Заметим, что большинство из них мужчины.