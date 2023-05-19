Соцвыплаты и льготы в Украине — что нужно знать беженцам за рубежом

Украинские внутренние переселенцы с детьми. Фото: УНИАН

В Министерстве социальной политики Украины объяснили гражданам, временно находящимся за границей, как дистанционно отказаться от получения социальной помощи. В частности, речь идет о жилищных субсидиях и льготах на оплату коммунальных услуг.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

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Так, уехавшие за границу украинцы могут отказаться от выплат, написав заявление в произвольной форме, где будут указаны следующие обязательные реквизиты:

название органа соцзащиты населения, где состоят на учете;

фамилия, имя, отчество получателя помощи;

адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид получаемой помощи (в частности, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная соцпомощь малообеспеченным семьям, государственная соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т.п.);

отправить заявление об отказе от соцпомощи е-почтой или средствами почтовой связи в адрес органа соцзащиты населения.

После этого орган соцзащиты, куда поступит обращение, после прекращения выплаты определенного вида помощи должен отправить гражданину (по его желанию) по электронной или обычной почте справку или копию справки о неполучении соцпомощи. При этом по необходимости получения соответствующей справки следует указать в заявлении. Если граждане выехали с территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированной РФ, заявление можно послать в департамент соцзащиты населения областной госадминистрации.

Аналогично можно подать заявление на отказ от субсидий или льгот и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа.

Помощь беженцам с коммуналкой

В прошлом году правительство приняло решение о том, что государство во время осенне-зимнего периода продолжит помогать украинским беженцам оплачивать коммунальные счета. При этом рассчитывать на льготы и субсидии украинцы смогут долгое время.

Согласно документу, граждан, вынужденных выехать за границу из-за войны в другие страны, будут материально поддерживать до завершения войны.

До этого такие лица не имели права на субсидии, если срок пребывания вне страны превышал 60 дней. Данную норму законодательства в сентябре исключили на "период военного положения в Украине, а также два месяца после его отмены".

Примечательно, что беженцам предоставили право получать субсидии без учета социальных норм жилья, а также социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине граждане, не способные самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи и напомнили, как подать заявку в несколько кликов.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.